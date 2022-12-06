https://ria.ru/20221206/futbol-1836682275.html
В Томской области открылся фестиваль "Футбол в школе"
В Томской области открылся фестиваль "Футбол в школе" - РИА Новости, 06.12.2022
В Томской области открылся фестиваль "Футбол в школе"
Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в манеже "Восход" в Томске фестиваль Российского футбольного союза "Футбол в школе", сообщает обладминистрация. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:02
2022-12-06T15:02
2022-12-06T15:02
томская область
владимир мазур
томская область
томск
российский футбольный союз (рфс)
руслан пименов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824306976_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_6e2768050fb62e09fa255e917a57f464.jpg
ТОМСК, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в манеже "Восход" в Томске фестиваль Российского футбольного союза "Футбол в школе", сообщает обладминистрация.Фестиваль проходит в рамках одноименного проекта Российского футбольного союза, в котором участвует Томская область. Участие в проекте РФС позволило с 1 сентября запустить в 34 школах всех 20 муниципалитетов школьные и внеурочные занятия футболом. Для подготовки юных спортсменов 47 учителей физкультуры прошли курсы повышения квалификации и приступили к тренировкам 5 тысяч детей."Детский футбол в Томской области был и будет на высоте. Участие в проекте дает юным футболистам со всей нашей области новые возможности, позволит игрокам школьных, дворовых команд вырасти до профессиональных", - сказал Мазур, открывая фестиваль.В открытии фестиваля также приняла участие руководитель Всероссийского проекта "Футбол в школе" Татьяна Букурова и его амбассадоры: Андрей Аршавин, Игорь Семшов, Руслан Пименов и другие известные футболисты. Они провели с начинающими спортсменами мастер-классы.Глава Томской области выразил уверенность, что тренировки со звездами футбола запомнятся юным томичам на всю жизнь. Он также поблагодарил Российский футбольный союз за участие в развитие детского футбола в регионе.
https://ria.ru/20221206/tomsk-1836595331.html
томская область
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824306976_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_58a8aeac14204ce3de91307032a07904.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мазур, томская область, томск, российский футбольный союз (рфс), руслан пименов
Томская область, Владимир Мазур, Томская область, Томск, Российский футбольный союз (РФС), Руслан Пименов
В Томской области открылся фестиваль "Футбол в школе"
Губернатор Мазур открыл фестиваль "Футбол в школе" в Томской области