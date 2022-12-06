https://ria.ru/20221206/futbol-1836682275.html

В Томской области открылся фестиваль "Футбол в школе"

В Томской области открылся фестиваль "Футбол в школе" - РИА Новости, 06.12.2022

В Томской области открылся фестиваль "Футбол в школе"

Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в манеже "Восход" в Томске фестиваль Российского футбольного союза "Футбол в школе", сообщает обладминистрация. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:02

2022-12-06T15:02

2022-12-06T15:02

томская область

владимир мазур

томская область

томск

российский футбольный союз (рфс)

руслан пименов

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ТОМСК, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в манеже "Восход" в Томске фестиваль Российского футбольного союза "Футбол в школе", сообщает обладминистрация.Фестиваль проходит в рамках одноименного проекта Российского футбольного союза, в котором участвует Томская область. Участие в проекте РФС позволило с 1 сентября запустить в 34 школах всех 20 муниципалитетов школьные и внеурочные занятия футболом. Для подготовки юных спортсменов 47 учителей физкультуры прошли курсы повышения квалификации и приступили к тренировкам 5 тысяч детей."Детский футбол в Томской области был и будет на высоте. Участие в проекте дает юным футболистам со всей нашей области новые возможности, позволит игрокам школьных, дворовых команд вырасти до профессиональных", - сказал Мазур, открывая фестиваль.В открытии фестиваля также приняла участие руководитель Всероссийского проекта "Футбол в школе" Татьяна Букурова и его амбассадоры: Андрей Аршавин, Игорь Семшов, Руслан Пименов и другие известные футболисты. Они провели с начинающими спортсменами мастер-классы.Глава Томской области выразил уверенность, что тренировки со звездами футбола запомнятся юным томичам на всю жизнь. Он также поблагодарил Российский футбольный союз за участие в развитие детского футбола в регионе.

https://ria.ru/20221206/tomsk-1836595331.html

томская область

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владимир мазур, томская область, томск, российский футбольный союз (рфс), руслан пименов