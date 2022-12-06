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Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/finpomosch-1836734743.html
Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине
Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине - РИА Новости, 06.12.2022
Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине
Страны — члены Евросоюза не смогли достигнуть договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины на следующий год, заявил министр... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:13
2022-12-06T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
венгрия
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Страны — члены Евросоюза не смогли достигнуть договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины на следующий год, заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра во время открытой части заседания."К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком", — сообщил он.По информации издания Politico, возможность достижения договоренности заблокировала Венгрия.При этом Станюра заявил, что цель остается прежней — начать перечислять средства Украине в начале января. ЕС будет искать способы решения сложившейся ситуации, добавил он.Европейская комиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. В ЕК тогда отметили, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Для выделения денег требовалось согласование странами ЕС и Европарламентом, последний одобрил предложенный пакет помощи в конце ноября.Новая макрофинансовая помощь, по задумке Еврокомиссии, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. При этом на десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033-го.Как подчеркивали в ЕК, эта финансовая поддержка поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год. По оценкам киевских властей и Международного валютного фонда, они составляют от трех до четырех миллиардов евро в месяц.Еще в начале ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит план Брюсселя по оказанию помощи киевскому режиму за счет совместно собранных средств.Украина, в свою очередь, ожидала получить транш от Евросоюза в 2,5 миллиарда евро еще в середине ноября, о чем говорил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
https://ria.ru/20221206/evropa-1836605956.html
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835513900.html
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в мире, украина, чехия, венгрия, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, денис шмыгаль, петер сийярто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Венгрия, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Денис Шмыгаль, Петер Сийярто
17:13 06.12.2022 (обновлено: 18:25 06.12.2022)
 
Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине

Politico: Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине размером 18 миллиардов евро

© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDКристиана Линднер и Збынек Станюра
Кристиана Линднер и Збынек Станюра - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
Кристиана Линднер и Збынек Станюра. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Страны — члены Евросоюза не смогли достигнуть договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины на следующий год, заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра во время открытой части заседания.
"К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком", — сообщил он.
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По информации издания Politico, возможность достижения договоренности заблокировала Венгрия.
При этом Станюра заявил, что цель остается прежней — начать перечислять средства Украине в начале января. ЕС будет искать способы решения сложившейся ситуации, добавил он.
Европейская комиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. В ЕК тогда отметили, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Для выделения денег требовалось согласование странами ЕС и Европарламентом, последний одобрил предложенный пакет помощи в конце ноября.
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Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров
Новая макрофинансовая помощь, по задумке Еврокомиссии, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. При этом на десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033-го.
Как подчеркивали в ЕК, эта финансовая поддержка поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год. По оценкам киевских властей и Международного валютного фонда, они составляют от трех до четырех миллиардов евро в месяц.
Еще в начале ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит план Брюсселя по оказанию помощи киевскому режиму за счет совместно собранных средств.
Украина, в свою очередь, ожидала получить транш от Евросоюза в 2,5 миллиарда евро еще в середине ноября, о чем говорил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияВенгрияЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияДенис ШмыгальПетер Сийярто
 
 
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