https://ria.ru/20221206/finpomosch-1836734743.html

Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине

Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине - РИА Новости, 06.12.2022

Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет финпомощи Украине

Страны — члены Евросоюза не смогли достигнуть договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины на следующий год, заявил министр... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:13

2022-12-06T17:13

2022-12-06T18:25

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БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Страны — члены Евросоюза не смогли достигнуть договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины на следующий год, заявил министр финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра во время открытой части заседания."К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком", — сообщил он.По информации издания Politico, возможность достижения договоренности заблокировала Венгрия.При этом Станюра заявил, что цель остается прежней — начать перечислять средства Украине в начале января. ЕС будет искать способы решения сложившейся ситуации, добавил он.Европейская комиссия 9 ноября предложила новый пакет макрофинансовой кредитной поддержки Украине на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. В ЕК тогда отметили, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Для выделения денег требовалось согласование странами ЕС и Европарламентом, последний одобрил предложенный пакет помощи в конце ноября.Новая макрофинансовая помощь, по задумке Еврокомиссии, будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. При этом на десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033-го.Как подчеркивали в ЕК, эта финансовая поддержка поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год. По оценкам киевских властей и Международного валютного фонда, они составляют от трех до четырех миллиардов евро в месяц.Еще в начале ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит план Брюсселя по оказанию помощи киевскому режиму за счет совместно собранных средств.Украина, в свою очередь, ожидала получить транш от Евросоюза в 2,5 миллиарда евро еще в середине ноября, о чем говорил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

https://ria.ru/20221206/evropa-1836605956.html

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835513900.html

https://ria.ru/20221125/ssha-1834120912.html

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в мире, украина, чехия, венгрия, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, денис шмыгаль, петер сийярто