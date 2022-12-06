https://ria.ru/20221206/evrosoyuz-1836700040.html

Босния и Герцеговина может стать кандидатом на членство в ЕС, пишут СМИ

Босния и Герцеговина может стать кандидатом на членство в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2022

Босния и Герцеговина может стать кандидатом на членство в ЕС, пишут СМИ

ЕС может предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в блоке на саммите в Брюсселе 15 декабря, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:40

2022-12-06T15:40

2022-12-06T15:40

в мире

босния и герцеговина

брюссель

словения

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. ЕС может предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в блоке на саммите в Брюсселе 15 декабря, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Лидеры ЕС могут предоставить Боснии и Герцеговине официальный статус кандидата уже на саммите 15 декабря в Брюсселе", - приводит агентство слова источников.Как заявил во вторник на саммите ЕС и Западных Балкан премьер Словении Роберт Голоб, чьи слова приводит агентство, технические детали по предоставлению Боснии и Герцеговине статуса кандидата "демонстрируют большой прогресс". Он выразил надежду, что положительное решение по этому поводу будет принято на следующей неделе.Еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели сообщил в октябре, что Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала дать БиГ статус кандидата в члены ЕС при выполнении страной ряда условий. ЕК ожидает, что страна, среди прочего примет шаги по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, налаживанию координации всех уровней управления границами, обеспечению функционирования системы предоставления убежищ, гарантированию свободы СМИ.В Боснии и Герцеговине 2 октября состоялись выборы во все органы центральной власти, а также энтитетов – хорватско-мусульманской Федерации БиГ и Республики Сербской БиГ и местного самоуправления.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

https://ria.ru/20221124/nato-1833963388.html

https://ria.ru/20221206/sanktsii-1836695148.html

https://ria.ru/20221018/es-1824828945.html

босния и герцеговина

брюссель

словения

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в мире, босния и герцеговина, брюссель, словения, евросоюз, еврокомиссия