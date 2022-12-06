https://ria.ru/20221206/evropa-1836812127.html

Евродепутат резко ответил Боррелю на слова про украинские джунгли

Евродепутат резко ответил Боррелю на слова про украинские джунгли - РИА Новости, 06.12.2022

Евродепутат резко ответил Боррелю на слова про украинские джунгли

Европейский Союз должен заботиться о собственных гражданах, а не лезть в дела других стран, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T21:55

2022-12-06T21:55

2022-12-06T22:30

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европейский Союз должен заботиться о собственных гражданах, а не лезть в дела других стран, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое он сделал на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге в октябре. Тогда политик назвал привилегированную Европу садом, а окружающий ее мир — джунглями, которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе, дипломата обвинили в расизме. Позже он объяснил, что под словом "джунгли" подразумевал украинский кризис в том числе."Как насчет того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома в Европе и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан", — написал Уоллес.Ирландский политик также призвал Евросоюз прекратить насаждать колониализм, поскольку "Европа и так уже нанесла достаточно вреда".На фоне проведения Россией спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают передавать оружие киевскому режиму. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836802104.html

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836723391.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, жозеп боррель, европа, ирландия, европарламент, евросоюз, украина