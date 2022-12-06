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Евродепутат резко ответил Боррелю на слова про украинские джунгли - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/evropa-1836812127.html
Евродепутат резко ответил Боррелю на слова про украинские джунгли
Евродепутат резко ответил Боррелю на слова про украинские джунгли - РИА Новости, 06.12.2022
Евродепутат резко ответил Боррелю на слова про украинские джунгли
Европейский Союз должен заботиться о собственных гражданах, а не лезть в дела других стран, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:55
2022-12-06T22:30
в мире
жозеп боррель
европа
ирландия
европарламент
евросоюз
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европейский Союз должен заботиться о собственных гражданах, а не лезть в дела других стран, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое он сделал на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге в октябре. Тогда политик назвал привилегированную Европу садом, а окружающий ее мир — джунглями, которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе, дипломата обвинили в расизме. Позже он объяснил, что под словом "джунгли" подразумевал украинский кризис в том числе."Как насчет того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома в Европе и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан", — написал Уоллес.Ирландский политик также призвал Евросоюз прекратить насаждать колониализм, поскольку "Европа и так уже нанесла достаточно вреда".На фоне проведения Россией спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают передавать оружие киевскому режиму. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836802104.html
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836723391.html
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в мире, жозеп боррель, европа, ирландия, европарламент, евросоюз, украина
В мире, Жозеп Боррель, Европа, Ирландия, Европарламент, Евросоюз, Украина, Специальная военная операция на Украине
21:55 06.12.2022 (обновлено: 22:30 06.12.2022)
 
Евродепутат резко ответил Боррелю на слова про украинские джунгли

Евродепутат Уоллес призвал Борреля прекратить ЕС вмешиваться в дела других стран

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европейский Союз должен заботиться о собственных гражданах, а не лезть в дела других стран, заявил в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое он сделал на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге в октябре. Тогда политик назвал привилегированную Европу садом, а окружающий ее мир — джунглями, которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе, дипломата обвинили в расизме. Позже он объяснил, что под словом "джунгли" подразумевал украинский кризис в том числе.
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"Как насчет того, чтобы садовник перестал вмешиваться в дела других стран, остался дома в Европе и попробовал разобраться с многочисленными проблемами наших собственных граждан", — написал Уоллес.
Ирландский политик также призвал Евросоюз прекратить насаждать колониализм, поскольку "Европа и так уже нанесла достаточно вреда".
На фоне проведения Россией спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают передавать оружие киевскому режиму. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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