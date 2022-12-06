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СМИ: Европа осознала, как дорого ей обошелся конфликт на Украине - РИА Новости, 06.12.2022
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СМИ: Европа осознала, как дорого ей обошелся конфликт на Украине
СМИ: Европа осознала, как дорого ей обошелся конфликт на Украине - РИА Новости, 06.12.2022
СМИ: Европа осознала, как дорого ей обошелся конфликт на Украине
Европа должна создать независимую от Вашингтона "региональную архитектуру безопасности", направленную на мирное сосуществование с Москвой, пишет китайское... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:01
2022-12-06T12:41
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европа должна создать независимую от Вашингтона "региональную архитектуру безопасности", направленную на мирное сосуществование с Москвой, пишет китайское издание Global Times.По мнению обозревателя Цуй Хэна, навязанный США миропорядок в стиле холодной войны, на который полагались европейские союзники, находится "на грани краха".При этом лидеры ЕС стали осознавать, что слепое следование за политикой Вашингтона втянет Европу в кровопролитную войну, которая нанесет ей "непоправимый ущерб".Журналист сослался на недавнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот заявил о необходимости создания нового миропорядка с предоставлением России гарантий безопасности.Для реализации так называемой "независимой архитектуры безопасности" с Россией Европа должна продемонстрировать Вашингтону свою независимость и мужество."Только тогда европейский континент действительно сможет построить справедливый миропорядок", — заключил обозреватель издания.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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эммануэль макрон, украина, европа, россия, нато, евросоюз, политика
Эммануэль Макрон, Украина, Европа, Россия, НАТО, Евросоюз, Политика
12:01 06.12.2022 (обновлено: 12:41 06.12.2022)
 
СМИ: Европа осознала, как дорого ей обошелся конфликт на Украине

Обозреватель GT Цуй Хэн: Европа должна построить независимый от США миропорядок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Европа должна создать независимую от Вашингтона "региональную архитектуру безопасности", направленную на мирное сосуществование с Москвой, пишет китайское издание Global Times.
По мнению обозревателя Цуй Хэна, навязанный США миропорядок в стиле холодной войны, на который полагались европейские союзники, находится "на грани краха".

"Североатлантический альянс не принес на европейский континент особого чувства безопасности, наоборот, спровоцировал Россию дать отпор попыткам НАТО сжать ее стратегическое пространство", — говорится в статье.

При этом лидеры ЕС стали осознавать, что слепое следование за политикой Вашингтона втянет Европу в кровопролитную войну, которая нанесет ей "непоправимый ущерб".
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В Китае пригрозили США разгромом из-за вмешательства в конфликт на Украине
Журналист сослался на недавнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот заявил о необходимости создания нового миропорядка с предоставлением России гарантий безопасности.

"Осознание своих колоссальных потерь в конфликте на Украине стало причиной смены риторики западноевропейских лидеров в отношении Москвы", — подчеркнул Цуй Хэн.

Для реализации так называемой "независимой архитектуры безопасности" с Россией Европа должна продемонстрировать Вашингтону свою независимость и мужество.
"Только тогда европейский континент действительно сможет построить справедливый миропорядок", — заключил обозреватель издания.
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В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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