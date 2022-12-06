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Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития - РИА Новости, 06.12.2022
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Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития
Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития - РИА Новости, 06.12.2022
Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития
Евразия — это локомотив глобального экономического развития, написал Владимир Путин в приветствии участникам VIII Международного научно-экспертного форума... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:23
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евразия
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Евразия — это локомотив глобального экономического развития, написал Владимир Путин в приветствии участникам VIII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".Президент напомнил, что тема нынешних чтений — "Трансформация мирового порядка: евразийское измерение".Президент добавил, что участникам форума — ученым, экспертам, дипломатам и журналистам — есть над чем подумать, порассуждать и поспорить."Примаковские чтения" по праву занимают заметное место среди наиболее авторитетных и представительных международных конференций, говорится на сайте форума.
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евразия, россия, владимир путин, экономика
Евразия, Россия, Владимир Путин, Экономика
10:23 06.12.2022 (обновлено: 11:24 06.12.2022)
 
Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития

Путин отметил, что именно Евразия является локомотивом глобального экономического развития

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Евразия — это локомотив глобального экономического развития, написал Владимир Путин в приветствии участникам VIII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Президент напомнил, что тема нынешних чтений — "Трансформация мирового порядка: евразийское измерение".
"Именно Евразия является локомотивом глобального экономического развития. Именно здесь набирают обороты интеграционные процессы, формируются эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, играющие ключевую роль в становлении многополярной системы мироустройства на принципах подлинного равноправия, взаимного уважения и учета законных интересов друг друга", — говорится в послании главы государства.
Президент добавил, что участникам форума — ученым, экспертам, дипломатам и журналистам — есть над чем подумать, порассуждать и поспорить.
"Примаковские чтения" по праву занимают заметное место среди наиболее авторитетных и представительных международных конференций, говорится на сайте форума.
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