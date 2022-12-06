https://ria.ru/20221206/evraziya-1836576338.html

Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития

Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития - РИА Новости, 06.12.2022

Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития

Евразия — это локомотив глобального экономического развития, написал Владимир Путин в приветствии участникам VIII Международного научно-экспертного форума... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:23

2022-12-06T10:23

2022-12-06T11:24

евразия

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Евразия — это локомотив глобального экономического развития, написал Владимир Путин в приветствии участникам VIII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".Президент напомнил, что тема нынешних чтений — "Трансформация мирового порядка: евразийское измерение".Президент добавил, что участникам форума — ученым, экспертам, дипломатам и журналистам — есть над чем подумать, порассуждать и поспорить."Примаковские чтения" по праву занимают заметное место среди наиболее авторитетных и представительных международных конференций, говорится на сайте форума.

https://ria.ru/20221115/krizis-1831501576.html

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евразия, россия, владимир путин, экономика