10:23 06.12.2022 (обновлено: 11:24 06.12.2022)
Путин назвал Евразию локомотивом глобального экономического развития
Путин отметил, что именно Евразия является локомотивом глобального экономического развития
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Евразия — это локомотив глобального экономического развития, написал Владимир Путин в приветствии участникам VIII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Президент напомнил, что тема нынешних чтений — "Трансформация мирового порядка: евразийское измерение".
"Именно Евразия является локомотивом глобального экономического развития. Именно здесь набирают обороты интеграционные процессы, формируются эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, играющие ключевую роль в становлении многополярной системы мироустройства на принципах подлинного равноправия, взаимного уважения и учета законных интересов друг друга", — говорится в послании главы государства.
Президент добавил, что участникам форума — ученым, экспертам, дипломатам и журналистам — есть над чем подумать, порассуждать и поспорить.
"Примаковские чтения" по праву занимают заметное место среди наиболее авторитетных и представительных международных конференций, говорится на сайте форума.