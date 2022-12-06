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Губернатор Ярославской области провел встречу со студентами-архитекторами - РИА Новости, 06.12.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20221206/evraev-1836671482.html
Губернатор Ярославской области провел встречу со студентами-архитекторами
Губернатор Ярославской области провел встречу со студентами-архитекторами - РИА Новости, 06.12.2022
Губернатор Ярославской области провел встречу со студентами-архитекторами
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил со студентами-архитекторами проекты благоустройства общественных пространств, которые планируется... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:43
2022-12-06T14:43
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ярославль
ярославский государственный технический университет
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил со студентами-архитекторами проекты благоустройства общественных пространств, которые планируется реализовать в следующем году на средства программы формирования комфортной городской среды, сообщила пресс-служба правительства региона.В следующем году за счет средств реализуемого в регионе областным правительством федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить 43 общественных пространства. До 15 января все проекты должны поступить на экспертизу, и к 1 апреля предполагается начать торги. В работе над проектами вместе с представителями муниципальных администраций приняли участие студенты института архитектуры и дизайна Ярославского государственного технического университета. Обсуждение будущего благоустройства территорий состоялось на площадке вуза с участием Евраева, отмечается в сообщении."Чтобы городские и сельские пространства стали местами притяжения, важно создавать яркие и интересные функциональные зоны, при этом учитывая пожелания и мнения местных жителей. В каждом парке, в каждом общественном пространстве, неважно где, в Ярославле или в Любиме, должно появиться что-то необычное, какая-то изюминка, делающая территорию намного интереснее", - цитирует Евраева его пресс-служба.На совещании отмечалось, что в Любиме по проекту уроженца города, студента ЯГТУ Ивана Корнева предложено благоустроить общественное пространство в центре – разбить зеленый сквер с малыми архитектурными формами, ухоженным прудом и освещением. В Ярославле будут благоустроены три общественные территории: Павловский парк, сквер на площади Труда и Юбилейный парк. В Рыбинске в продолжение благоустройства территории Волжского парка будут оборудованы яркие входные группы, приведены в порядок тротуары и обустроены новые, отремонтированы смотровая площадка, монумент "Аллея Славы", установлен универсальный спорткомплекс и другие интересные элементы, появится дорожка для скандинавской ходьбы. В Мышкине планируется продолжить благоустройство пляжной зоны."Если требуется добавить денег, мы добавим. Мы готовы выделить еще финансирование, но это не должны быть обычные парки. Они должны быть яркие и интересные, с приятной фоновой музыкой, точками общепита, чтобы люди могли отдохнуть с семьей", - подчеркнул Евраев.
https://ria.ru/20221203/byudzhet-1836096965.html
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ярославская область, михаил евраев, ярославль, ярославский государственный технический университет, россия
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль, Ярославский государственный технический университет, Россия
14:43 06.12.2022
 
Губернатор Ярославской области провел встречу со студентами-архитекторами

Евраев обсудил со студентами-архитекторами благоустройство общественных пространств

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил со студентами-архитекторами проекты благоустройства общественных пространств, которые планируется реализовать в следующем году на средства программы формирования комфортной городской среды, сообщила пресс-служба правительства региона.
В следующем году за счет средств реализуемого в регионе областным правительством федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить 43 общественных пространства. До 15 января все проекты должны поступить на экспертизу, и к 1 апреля предполагается начать торги. В работе над проектами вместе с представителями муниципальных администраций приняли участие студенты института архитектуры и дизайна Ярославского государственного технического университета. Обсуждение будущего благоустройства территорий состоялось на площадке вуза с участием Евраева, отмечается в сообщении.
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"Чтобы городские и сельские пространства стали местами притяжения, важно создавать яркие и интересные функциональные зоны, при этом учитывая пожелания и мнения местных жителей. В каждом парке, в каждом общественном пространстве, неважно где, в Ярославле или в Любиме, должно появиться что-то необычное, какая-то изюминка, делающая территорию намного интереснее", - цитирует Евраева его пресс-служба.
На совещании отмечалось, что в Любиме по проекту уроженца города, студента ЯГТУ Ивана Корнева предложено благоустроить общественное пространство в центре – разбить зеленый сквер с малыми архитектурными формами, ухоженным прудом и освещением. В Ярославле будут благоустроены три общественные территории: Павловский парк, сквер на площади Труда и Юбилейный парк. В Рыбинске в продолжение благоустройства территории Волжского парка будут оборудованы яркие входные группы, приведены в порядок тротуары и обустроены новые, отремонтированы смотровая площадка, монумент "Аллея Славы", установлен универсальный спорткомплекс и другие интересные элементы, появится дорожка для скандинавской ходьбы. В Мышкине планируется продолжить благоустройство пляжной зоны.
"Если требуется добавить денег, мы добавим. Мы готовы выделить еще финансирование, но это не должны быть обычные парки. Они должны быть яркие и интересные, с приятной фоновой музыкой, точками общепита, чтобы люди могли отдохнуть с семьей", - подчеркнул Евраев.
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Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевЯрославльЯрославский государственный технический университетРоссия
 
 
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