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Эксперт: Турция могла бы заменить ФРГ среди импортеров российского газа - РИА Новости, 06.12.2022
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Эксперт: Турция могла бы заменить ФРГ среди импортеров российского газа
Эксперт: Турция могла бы заменить ФРГ среди импортеров российского газа - РИА Новости, 06.12.2022
Эксперт: Турция могла бы заменить ФРГ среди импортеров российского газа
Турция могла бы заменить ФРГ в структуре экспорта российских энергоресурсов, заявил турецкий эксперт, директор ATA Platform Волкан Оздемир. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:21
2022-12-06T15:21
экономика
цены на нефть
волкан оздемир
ибрагим калын
владимир путин
турция
россия
германия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Турция могла бы заменить ФРГ в структуре экспорта российских энергоресурсов, заявил турецкий эксперт, директор ATA Platform Волкан Оздемир.Он напомнил, что Турция не поддержала антироссийские санкции и сейчас объемы российско-турецкой торговли кратно увеличились, а сотрудничество вышло на новый уровень."Турция готова заменить Германию среди импортеров российских энергоресурсов... Из-за рецессии в Европе, вызванной сложнейшим энергетическим кризисом, страдает также турецкая экономика, которая является экспортно ориентированной, а Германия пока остается крупнейшим рынком для турецкого экспорта. Турция могла бы диверсифицировать свою экономику, интегрировать её с Россией, это уже происходит", - сказал Оздемир в ходе "Примаковских чтений"."Вы видите это сотрудничество не только на военном и геополитическом уровне. Сотрудничество происходит между евроазиатскими странами, которые занимают лидирующую роль... Турция будет одной из них, несмотря на все проблемы между Турцией и РФ, между Турцией и США и другими странами", - добавил он.Эксперт отметил, что все больше стран, включая Саудовскую Аравию, выражают интерес к участию в формате БРИКС+, что говорит о стремлении диверсифицировать свою экономику и быть частью меняющегося мира.Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, в частности, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков " в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
https://ria.ru/20221205/probka-1836537972.html
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экономика, цены на нефть, волкан оздемир, ибрагим калын, владимир путин, турция, россия, германия, брикс
Экономика, Цены на нефть, Волкан Оздемир, Ибрагим Калын, Владимир Путин, Турция, Россия, Германия, БРИКС
15:21 06.12.2022
 
Эксперт: Турция могла бы заменить ФРГ среди импортеров российского газа

Эксперт Оздемир: Турция могла бы заменить ФРГ в системе экспорта российских энергоресурсов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Турция могла бы заменить ФРГ в структуре экспорта российских энергоресурсов, заявил турецкий эксперт, директор ATA Platform Волкан Оздемир.
Он напомнил, что Турция не поддержала антироссийские санкции и сейчас объемы российско-турецкой торговли кратно увеличились, а сотрудничество вышло на новый уровень.
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"Турция готова заменить Германию среди импортеров российских энергоресурсов... Из-за рецессии в Европе, вызванной сложнейшим энергетическим кризисом, страдает также турецкая экономика, которая является экспортно ориентированной, а Германия пока остается крупнейшим рынком для турецкого экспорта. Турция могла бы диверсифицировать свою экономику, интегрировать её с Россией, это уже происходит", - сказал Оздемир в ходе "Примаковских чтений".
"Вы видите это сотрудничество не только на военном и геополитическом уровне. Сотрудничество происходит между евроазиатскими странами, которые занимают лидирующую роль... Турция будет одной из них, несмотря на все проблемы между Турцией и РФ, между Турцией и США и другими странами", - добавил он.
Эксперт отметил, что все больше стран, включая Саудовскую Аравию, выражают интерес к участию в формате БРИКС+, что говорит о стремлении диверсифицировать свою экономику и быть частью меняющегося мира.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, в частности, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков " в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
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ЭкономикаЦены на нефтьВолкан ОздемирИбрагим КалынВладимир ПутинТурцияРоссияГерманияБРИКС
 
 
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