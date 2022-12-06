https://ria.ru/20221206/eksport-1836690338.html

Эксперт: Турция могла бы заменить ФРГ среди импортеров российского газа

Эксперт: Турция могла бы заменить ФРГ среди импортеров российского газа - РИА Новости, 06.12.2022

Эксперт: Турция могла бы заменить ФРГ среди импортеров российского газа

Турция могла бы заменить ФРГ в структуре экспорта российских энергоресурсов, заявил турецкий эксперт, директор ATA Platform Волкан Оздемир. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:21

2022-12-06T15:21

2022-12-06T15:21

экономика

цены на нефть

волкан оздемир

ибрагим калын

владимир путин

турция

россия

германия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Турция могла бы заменить ФРГ в структуре экспорта российских энергоресурсов, заявил турецкий эксперт, директор ATA Platform Волкан Оздемир.Он напомнил, что Турция не поддержала антироссийские санкции и сейчас объемы российско-турецкой торговли кратно увеличились, а сотрудничество вышло на новый уровень."Турция готова заменить Германию среди импортеров российских энергоресурсов... Из-за рецессии в Европе, вызванной сложнейшим энергетическим кризисом, страдает также турецкая экономика, которая является экспортно ориентированной, а Германия пока остается крупнейшим рынком для турецкого экспорта. Турция могла бы диверсифицировать свою экономику, интегрировать её с Россией, это уже происходит", - сказал Оздемир в ходе "Примаковских чтений"."Вы видите это сотрудничество не только на военном и геополитическом уровне. Сотрудничество происходит между евроазиатскими странами, которые занимают лидирующую роль... Турция будет одной из них, несмотря на все проблемы между Турцией и РФ, между Турцией и США и другими странами", - добавил он.Эксперт отметил, что все больше стран, включая Саудовскую Аравию, выражают интерес к участию в формате БРИКС+, что говорит о стремлении диверсифицировать свою экономику и быть частью меняющегося мира.Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, в частности, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков " в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

https://ria.ru/20221205/probka-1836537972.html

https://ria.ru/20221205/gaz-1836370363.html

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экономика, цены на нефть, волкан оздемир, ибрагим калын, владимир путин, турция, россия, германия, брикс