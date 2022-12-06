https://ria.ru/20221206/dtp-1836769361.html
В Самаре три человека пострадали в ДТП с автобусами и легковыми авто
В Самаре три человека пострадали в ДТП с автобусами и легковыми авто - РИА Новости, 06.12.2022
В Самаре три человека пострадали в ДТП с автобусами и легковыми авто
Три человека пострадали в результате столкновения двух автобусов и двух легковых автомобилей в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:34
2022-12-06T18:34
2022-12-06T18:34
происшествия
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самара
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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения двух автобусов и двух легковых автомобилей в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.По информации полиции, авария произошла во вторник вечером на Московском шоссе в районе рынка "Караван". Предварительно установлено, что столкнулись два рейсовых автобуса и два легковых автомобиля."За медицинской помощью обратились три пассажира из разных автобусов (взрослые)", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место ДТП, оказали помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия.
https://ria.ru/20221205/dtp-1836531309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, самара, самарская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Самара, Самарская область, ГИБДД МВД РФ
В Самаре три человека пострадали в ДТП с автобусами и легковыми авто
МВД: в Самаре три человека пострадали при столкновении двух автобусов и двух легковушек