https://ria.ru/20221206/dtp-1836769361.html

В Самаре три человека пострадали в ДТП с автобусами и легковыми авто

В Самаре три человека пострадали в ДТП с автобусами и легковыми авто - РИА Новости, 06.12.2022

В Самаре три человека пострадали в ДТП с автобусами и легковыми авто

Три человека пострадали в результате столкновения двух автобусов и двух легковых автомобилей в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:34

2022-12-06T18:34

2022-12-06T18:34

происшествия

авто

самара

самарская область

гибдд мвд рф

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САМАРА, 6 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения двух автобусов и двух легковых автомобилей в Самаре, сообщает пресс-служба ГУМВД по Самарской области.По информации полиции, авария произошла во вторник вечером на Московском шоссе в районе рынка "Караван". Предварительно установлено, что столкнулись два рейсовых автобуса и два легковых автомобиля."За медицинской помощью обратились три пассажира из разных автобусов (взрослые)", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место ДТП, оказали помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия.

https://ria.ru/20221205/dtp-1836531309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, самара, самарская область, гибдд мвд рф