Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/dtp-1836640992.html
В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП
В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП - РИА Новости, 06.12.2022
В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП
Задержан подмосковный полицейский, в пьяном виде устроивший массовое ДТП, в котором погибла женщина, сообщила журналистам во вторник старший помощник... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:26
2022-12-06T13:27
происшествия
авто
ольга врадий
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c46abb00cde09b3d756245cc09a01606.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Задержан подмосковный полицейский, в пьяном виде устроивший массовое ДТП, в котором погибла женщина, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий."Задержан сотрудник органов внутренних дел, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения и повлекшего смерть 44-летней женщины (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, 5 декабря пьяный оперуполномоченный столкнулся с тремя автомобилями, в результате пассажирка одной из машин скончалась.Среди прочего изъята бутылка из-под водки - где именно она лежала, не уточняется. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.В подмосковном главке МВД России рассказали РИА Новости, что за рулем личного Range Rover находился сотрудник межмуниципального управления полиции "Балашихинское", а ДТП произошло в его нерабочее время. Проходить освидетельствование на опьянение страж закона отказался."Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. Он отстранен от выполнений служебных обязанностей, будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности", - отметили в главке.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный полицейский имеет звание капитана.
https://ria.ru/20221206/dtp-1836568807.html
https://ria.ru/20221206/dtp-1836569371.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ольга врадий, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Ольга Врадий, Московская область (Подмосковье)
13:26 06.12.2022 (обновлено: 13:27 06.12.2022)
 
В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП

В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП, в котором погиб человек

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Задержан подмосковный полицейский, в пьяном виде устроивший массовое ДТП, в котором погибла женщина, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
"Задержан сотрудник органов внутренних дел, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения и повлекшего смерть 44-летней женщины (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ)", - сказала она.
Кадры пожара на Волоколамском шоссе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:41
На северо-западе Москвы в час пик загорелась машина
По данным следствия, 5 декабря пьяный оперуполномоченный столкнулся с тремя автомобилями, в результате пассажирка одной из машин скончалась.
Среди прочего изъята бутылка из-под водки - где именно она лежала, не уточняется. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
В подмосковном главке МВД России рассказали РИА Новости, что за рулем личного Range Rover находился сотрудник межмуниципального управления полиции "Балашихинское", а ДТП произошло в его нерабочее время. Проходить освидетельствование на опьянение страж закона отказался.
"Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. Он отстранен от выполнений служебных обязанностей, будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности", - отметили в главке.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный полицейский имеет звание капитана.
Место ДТП в Иланском районе Красноярского края. 6 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:49
В Красноярском крае перевернулся автомобиль с опасным грузом
 
ПроисшествияАвтоОльга ВрадийМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала