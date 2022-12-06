https://ria.ru/20221206/dtp-1836640992.html
В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП
В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП - РИА Новости, 06.12.2022
В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП
Задержан подмосковный полицейский, в пьяном виде устроивший массовое ДТП, в котором погибла женщина, сообщила журналистам во вторник старший помощник... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:26
2022-12-06T13:26
2022-12-06T13:27
происшествия
авто
ольга врадий
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Задержан подмосковный полицейский, в пьяном виде устроивший массовое ДТП, в котором погибла женщина, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий."Задержан сотрудник органов внутренних дел, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения и повлекшего смерть 44-летней женщины (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, 5 декабря пьяный оперуполномоченный столкнулся с тремя автомобилями, в результате пассажирка одной из машин скончалась.Среди прочего изъята бутылка из-под водки - где именно она лежала, не уточняется. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.В подмосковном главке МВД России рассказали РИА Новости, что за рулем личного Range Rover находился сотрудник межмуниципального управления полиции "Балашихинское", а ДТП произошло в его нерабочее время. Проходить освидетельствование на опьянение страж закона отказался."Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. Он отстранен от выполнений служебных обязанностей, будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности", - отметили в главке.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный полицейский имеет звание капитана.
https://ria.ru/20221206/dtp-1836568807.html
https://ria.ru/20221206/dtp-1836569371.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, ольга врадий, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Ольга Врадий, Московская область (Подмосковье)
13:26 06.12.2022 (обновлено: 13:27 06.12.2022)
В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП
В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП, в котором погиб человек
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Задержан подмосковный полицейский, в пьяном виде устроивший массовое ДТП, в котором погибла женщина, сообщила
журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
"Задержан сотрудник органов внутренних дел, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения и повлекшего смерть 44-летней женщины (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, 5 декабря пьяный оперуполномоченный столкнулся с тремя автомобилями, в результате пассажирка одной из машин скончалась.
Среди прочего изъята бутылка из-под водки - где именно она лежала, не уточняется. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
В подмосковном главке МВД России рассказали РИА Новости, что за рулем личного Range Rover находился сотрудник межмуниципального управления полиции "Балашихинское", а ДТП произошло в его нерабочее время. Проходить освидетельствование на опьянение страж закона отказался.
"Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. Он отстранен от выполнений служебных обязанностей, будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности", - отметили в главке.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный полицейский имеет звание капитана.