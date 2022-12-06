https://ria.ru/20221206/dtp-1836640992.html

В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП

В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП - РИА Новости, 06.12.2022

В Подмосковье задержали пьяного полицейского, виновного в ДТП

Задержан подмосковный полицейский, в пьяном виде устроивший массовое ДТП, в котором погибла женщина, сообщила журналистам во вторник старший помощник... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:26

2022-12-06T13:26

2022-12-06T13:27

происшествия

авто

ольга врадий

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Задержан подмосковный полицейский, в пьяном виде устроивший массовое ДТП, в котором погибла женщина, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий."Задержан сотрудник органов внутренних дел, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения и повлекшего смерть 44-летней женщины (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, 5 декабря пьяный оперуполномоченный столкнулся с тремя автомобилями, в результате пассажирка одной из машин скончалась.Среди прочего изъята бутылка из-под водки - где именно она лежала, не уточняется. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.В подмосковном главке МВД России рассказали РИА Новости, что за рулем личного Range Rover находился сотрудник межмуниципального управления полиции "Балашихинское", а ДТП произошло в его нерабочее время. Проходить освидетельствование на опьянение страж закона отказался."Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. Он отстранен от выполнений служебных обязанностей, будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности", - отметили в главке.Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный полицейский имеет звание капитана.

https://ria.ru/20221206/dtp-1836568807.html

https://ria.ru/20221206/dtp-1836569371.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, ольга врадий, московская область (подмосковье)