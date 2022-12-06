https://ria.ru/20221206/druzhina-1836773435.html

В Курской области формируют народную дружину для защиты региона

В Курской области формируют народную дружину для защиты региона - РИА Новости, 06.12.2022

В Курской области формируют народную дружину для защиты региона

Добровольцы в Курской области могут вступить в формирующуюся народную дружину "Патриот" для защиты региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:50

2022-12-06T18:50

2022-12-06T18:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

роман старовойт

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Добровольцы в Курской области могут вступить в формирующуюся народную дружину "Патриот" для защиты региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Двадцать первого сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, в Курской области начали формировать мобилизационный резерв, численностью более одной тысячи человек. Председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов сообщал, что эти люди будут находиться на территории региона и выполнять задачи по его защите.

https://ria.ru/20221206/oborona-1836729257.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр