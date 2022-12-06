В Курской области формируют народную дружину для защиты региона
Курский губернатор Старовойт сообщил о формировании в регионе народной дружины "Патриот"
© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Добровольцы в Курской области могут вступить в формирующуюся народную дружину "Патриот" для защиты региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот". Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона. Приглашаем всех желающих присоединяться. Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия!", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Двадцать первого сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, в Курской области начали формировать мобилизационный резерв, численностью более одной тысячи человек. Председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов сообщал, что эти люди будут находиться на территории региона и выполнять задачи по его защите.