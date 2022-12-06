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В Курской области формируют народную дружину для защиты региона - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/druzhina-1836773435.html
В Курской области формируют народную дружину для защиты региона
В Курской области формируют народную дружину для защиты региона - РИА Новости, 06.12.2022
В Курской области формируют народную дружину для защиты региона
Добровольцы в Курской области могут вступить в формирующуюся народную дружину "Патриот" для защиты региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:50
2022-12-06T18:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Добровольцы в Курской области могут вступить в формирующуюся народную дружину "Патриот" для защиты региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Двадцать первого сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, в Курской области начали формировать мобилизационный резерв, численностью более одной тысячи человек. Председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов сообщал, что эти люди будут находиться на территории региона и выполнять задачи по его защите.
https://ria.ru/20221206/oborona-1836729257.html
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безопасность, россия, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Роман Старовойт, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:50 06.12.2022
 
В Курской области формируют народную дружину для защиты региона

Курский губернатор Старовойт сообщил о формировании в регионе народной дружины "Патриот"

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Добровольцы в Курской области могут вступить в формирующуюся народную дружину "Патриот" для защиты региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина "Патриот". Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона. Приглашаем всех желающих присоединяться. Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия!", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Двадцать первого сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, в Курской области начали формировать мобилизационный резерв, численностью более одной тысячи человек. Председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов сообщал, что эти люди будут находиться на территории региона и выполнять задачи по его защите.
Отряды теробороны формируются в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
16:57Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьРоман СтаровойтСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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