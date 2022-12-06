Телеканал "Дождь"* назвал обвинения от властей Латвии абсурдными
Телеканал "Дождь" назвал решение об отзыве лицензии в Латвии несправедливым и абсурдным
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом)
Логотип телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом). Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* (признан в России иноагентом), комментируя в Telegram-канале решение об отзыве лицензии в Латвии, заявил, что канал считает несправедливыми и абсурдными все обвинения в их адрес и продолжит работать.
Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Риги относительно телеканала, посоветовала перечитать заявления госдепа о защите канала, подставив вместо слова "Россия" слово "Латвия".
"Власти Латвии приняли решение об отзыве лицензии у телеканала Дождь*. Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес", - сообщается в Telegram-канале издания.
В Латвии телеканал "Дождь"* оштрафовали на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Руководитель информслужбы заявила о недопустимости формулировок, которые "могут зародить сомнение" в позиции канала. После этого министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*, чтобы они вернулись работать в Россию.
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Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента