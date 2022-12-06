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Телеканал "Дождь"* назвал обвинения от властей Латвии абсурдными - РИА Новости, 06.12.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836629543.html
Телеканал "Дождь"* назвал обвинения от властей Латвии абсурдными
Телеканал "Дождь"* назвал обвинения от властей Латвии абсурдными - РИА Новости, 06.12.2022
Телеканал "Дождь"* назвал обвинения от властей Латвии абсурдными
Телеканал "Дождь"* (признан в России иноагентом), комментируя в Telegram-канале решение об отзыве лицензии в Латвии, заявил, что канал считает несправедливыми и РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:56
2022-12-06T12:56
медиавойны
в мире
дождь (телеканал)
латвия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* (признан в России иноагентом), комментируя в Telegram-канале решение об отзыве лицензии в Латвии, заявил, что канал считает несправедливыми и абсурдными все обвинения в их адрес и продолжит работать.Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Риги относительно телеканала, посоветовала перечитать заявления госдепа о защите канала, подставив вместо слова "Россия" слово "Латвия"."Власти Латвии приняли решение об отзыве лицензии у телеканала Дождь*. Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес", - сообщается в Telegram-канале издания.В Латвии телеканал "Дождь"* оштрафовали на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Руководитель информслужбы заявила о недопустимости формулировок, которые "могут зародить сомнение" в позиции канала. После этого министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*, чтобы они вернулись работать в Россию.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html
https://ria.ru/20221028/reestr-1827674360.html
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в мире, дождь (телеканал), латвия, россия, санкции в отношении россии
Медиавойны, В мире, Дождь (телеканал), Латвия, Россия, Санкции в отношении России
12:56 06.12.2022
 
Телеканал "Дождь"* назвал обвинения от властей Латвии абсурдными

Телеканал "Дождь" назвал решение об отзыве лицензии в Латвии несправедливым и абсурдным

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом)
Логотип телеканала Дождь (признан в России СМИ-иноагентом) - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом). Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* (признан в России иноагентом), комментируя в Telegram-канале решение об отзыве лицензии в Латвии, заявил, что канал считает несправедливыми и абсурдными все обвинения в их адрес и продолжит работать.
Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Риги относительно телеканала, посоветовала перечитать заявления госдепа о защите канала, подставив вместо слова "Россия" слово "Латвия".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:43Медиавойны
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии
"Власти Латвии приняли решение об отзыве лицензии у телеканала Дождь*. Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес", - сообщается в Telegram-канале издания.
В Латвии телеканал "Дождь"* оштрафовали на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Руководитель информслужбы заявила о недопустимости формулировок, которые "могут зародить сомнение" в позиции канала. После этого министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*, чтобы они вернулись работать в Россию.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 21:30
Минюст включил в реестр иноагентов Синдееву* и Котрикадзе*
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:16Медиавойны
Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию "Дождя"*
 
МедиавойныВ миреДождь (телеканал)ЛатвияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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