https://ria.ru/20221206/dozhd-1836629543.html

Телеканал "Дождь"* назвал обвинения от властей Латвии абсурдными

Телеканал "Дождь"* назвал обвинения от властей Латвии абсурдными - РИА Новости, 06.12.2022

Телеканал "Дождь"* назвал обвинения от властей Латвии абсурдными

Телеканал "Дождь"* (признан в России иноагентом), комментируя в Telegram-канале решение об отзыве лицензии в Латвии, заявил, что канал считает несправедливыми и РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:56

2022-12-06T12:56

2022-12-06T12:56

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дождь (телеканал)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* (признан в России иноагентом), комментируя в Telegram-канале решение об отзыве лицензии в Латвии, заявил, что канал считает несправедливыми и абсурдными все обвинения в их адрес и продолжит работать.Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Риги относительно телеканала, посоветовала перечитать заявления госдепа о защите канала, подставив вместо слова "Россия" слово "Латвия"."Власти Латвии приняли решение об отзыве лицензии у телеканала Дождь*. Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес", - сообщается в Telegram-канале издания.В Латвии телеканал "Дождь"* оштрафовали на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов) объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Руководитель информслужбы заявила о недопустимости формулировок, которые "могут зародить сомнение" в позиции канала. После этого министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать разрешение на пребывание в стране у сотрудников телеканала "Дождь"*, чтобы они вернулись работать в Россию.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html

https://ria.ru/20221028/reestr-1827674360.html

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836613553.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дождь (телеканал), латвия, россия, санкции в отношении россии