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В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии - РИА Новости, 06.12.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии - РИА Новости, 06.12.2022
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом "Дождь"* (признан в России иноагентом) в Латвии примером ошибочных иллюзий, что... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:43
2022-12-06T13:25
медиавойны
латвия
россия
дмитрий песков
в мире
дождь (телеканал)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом "Дождь"* (признан в России иноагентом) в Латвии примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России.Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*."Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с аннулированием лицензии на вещание телеканала "Дождь"* в Латвии.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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латвия, россия, дмитрий песков, в мире, дождь (телеканал)
Медиавойны, Латвия, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Дождь (телеканал)
12:43 06.12.2022 (обновлено: 13:25 06.12.2022)
 
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии

Песков назвал ситуацию с лишением "Дождя" лицензии на вещание в Латвии примером иллюзий

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом "Дождь"* (признан в России иноагентом) в Латвии примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России.
Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*.
"Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с аннулированием лицензии на вещание телеканала "Дождь"* в Латвии.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:16Медиавойны
Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию "Дождя"*
 
МедиавойныЛатвияРоссияДмитрий ПесковВ миреДождь (телеканал)
 
 
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