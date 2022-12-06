https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии

В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии - РИА Новости, 06.12.2022

В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом "Дождь"* (признан в России иноагентом) в Латвии примером ошибочных иллюзий, что... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:43

2022-12-06T12:43

2022-12-06T13:25

медиавойны

латвия

россия

дмитрий песков

в мире

дождь (телеканал)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом "Дождь"* (признан в России иноагентом) в Латвии примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России.Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*."Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с аннулированием лицензии на вещание телеканала "Дождь"* в Латвии.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221206/dozhd-1836613553.html

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Кирилл Волков

латвия, россия, дмитрий песков, в мире, дождь (телеканал)