https://ria.ru/20221206/dozhd-1836623544.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии - РИА Новости, 06.12.2022
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом "Дождь"* (признан в России иноагентом) в Латвии примером ошибочных иллюзий, что... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:43
2022-12-06T12:43
2022-12-06T13:25
медиавойны
латвия
россия
дмитрий песков
в мире
дождь (телеканал)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом "Дождь"* (признан в России иноагентом) в Латвии примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России.Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*."Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с аннулированием лицензии на вещание телеканала "Дождь"* в Латвии.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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латвия, россия, дмитрий песков, в мире, дождь (телеканал)
Медиавойны, Латвия, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Дождь (телеканал)
12:43 06.12.2022 (обновлено: 13:25 06.12.2022)
В Кремле прокомментировали ситуацию с "Дождем"* в Латвии
Песков назвал ситуацию с лишением "Дождя" лицензии на вещание в Латвии примером иллюзий
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом "Дождь"* (признан в России иноагентом) в Латвии примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России.
Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*.
"Всё время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и всё время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с аннулированием лицензии на вещание телеканала "Дождь"* в Латвии.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента