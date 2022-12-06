12:16 06.12.2022 (обновлено: 12:20 06.12.2022)
Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию "Дождя"*
Захарова предложила перечитать заявления Госдепа о "Дожде", заменив в них Россию Латвией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Риги относительно телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом), посоветовала перечитать заявления госдепа о защите канала, подставив вместо слова "Россия" слово "Латвия". Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*.
В своем Telegram-канале Захарова написала: "Национальный совет Латвии по электронным СМИ на своем заседании, оценив ситуацию, решил аннулировать лицензию российского независимого телеканала "Дождь"*. "В помощь Западу для выработки реакции в отношении Латвии собрала цитаты заявлений госдепа, Белого дома, натовцев о том, как плохо не давать Дождю* нормально работать", - указала она. "Ничего не нужно заново придумывать, просто пусть вместо слова "Россия" вставят в свои же недавние заявления слово "Латвия", - написала Захарова, добавив: "Дарю бесплатно, пользуйтесь в госдепе на здоровье".
В своем посте она напомнила, в частности, о совместном заявлении правительств Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины, Великобритании и США. Америки, 28 октября 2021 года. Также она привела заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, заявившего в марте этого года, что "мы видели сообщения о том, что российское правительство заставляет замолчать независимые СМИ, такие как "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь"*, с которым я разговаривал только сегодня утром." Помимо Прайса она напомнила о мартовских высказываниях официального представителя Белого дома Джен Псаки и заявлении госдепа.
* СМИ, выполняющее функции иноагента