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Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию "Дождя"* - РИА Новости, 06.12.2022
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Медиавойны
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836613553.html
Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию "Дождя"*
Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию "Дождя"* - РИА Новости, 06.12.2022
Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию "Дождя"*
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Риги относительно телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом), посоветовала... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:16
2022-12-06T12:20
медиавойны
в мире
латвия
россия
мария захарова
сша
государственный департамент сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Риги относительно телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом), посоветовала перечитать заявления госдепа о защите канала, подставив вместо слова "Россия" слово "Латвия". Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*.В своем Telegram-канале Захарова написала: "Национальный совет Латвии по электронным СМИ на своем заседании, оценив ситуацию, решил аннулировать лицензию российского независимого телеканала "Дождь"*. "В помощь Западу для выработки реакции в отношении Латвии собрала цитаты заявлений госдепа, Белого дома, натовцев о том, как плохо не давать Дождю* нормально работать", - указала она. "Ничего не нужно заново придумывать, просто пусть вместо слова "Россия" вставят в свои же недавние заявления слово "Латвия", - написала Захарова, добавив: "Дарю бесплатно, пользуйтесь в госдепе на здоровье".В своем посте она напомнила, в частности, о совместном заявлении правительств Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины, Великобритании и США. Америки, 28 октября 2021 года. Также она привела заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, заявившего в марте этого года, что "мы видели сообщения о том, что российское правительство заставляет замолчать независимые СМИ, такие как "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь"*, с которым я разговаривал только сегодня утром." Помимо Прайса она напомнила о мартовских высказываниях официального представителя Белого дома Джен Псаки и заявлении госдепа.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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в мире, латвия, россия, мария захарова, сша, государственный департамент сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дождь (телеканал)
Медиавойны, В мире, Латвия, Россия, Мария Захарова, США, Государственный департамент США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Дождь (телеканал)
12:16 06.12.2022 (обновлено: 12:20 06.12.2022)
 
Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию "Дождя"*

Захарова предложила перечитать заявления Госдепа о "Дожде", заменив в них Россию Латвией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Риги относительно телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом), посоветовала перечитать заявления госдепа о защите канала, подставив вместо слова "Россия" слово "Латвия". Ранее глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"*.
В своем Telegram-канале Захарова написала: "Национальный совет Латвии по электронным СМИ на своем заседании, оценив ситуацию, решил аннулировать лицензию российского независимого телеканала "Дождь"*. "В помощь Западу для выработки реакции в отношении Латвии собрала цитаты заявлений госдепа, Белого дома, натовцев о том, как плохо не давать Дождю* нормально работать", - указала она. "Ничего не нужно заново придумывать, просто пусть вместо слова "Россия" вставят в свои же недавние заявления слово "Латвия", - написала Захарова, добавив: "Дарю бесплатно, пользуйтесь в госдепе на здоровье".
В своем посте она напомнила, в частности, о совместном заявлении правительств Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины, Великобритании и США. Америки, 28 октября 2021 года. Также она привела заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, заявившего в марте этого года, что "мы видели сообщения о том, что российское правительство заставляет замолчать независимые СМИ, такие как "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь"*, с которым я разговаривал только сегодня утром." Помимо Прайса она напомнила о мартовских высказываниях официального представителя Белого дома Джен Псаки и заявлении госдепа.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 16:28
Главред телеканала "Дождь"* сообщил об увольнении нескольких сотрудников
 
МедиавойныВ миреЛатвияРоссияМария ЗахароваСШАГосударственный департамент СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дождь (телеканал)
 
 
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