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В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад

В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад - РИА Новости, 06.12.2022

В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад

Дошкольное учреждение и школа повреждены из-за обстрелов центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:26

2022-12-06T15:26

2022-12-06T15:26

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Дошкольное учреждение и школа повреждены из-за обстрелов центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрелов повреждено дошкольное учреждение по улице Челюскинцев и школа по проспекту Дзержинского", - написал он в своем Telegram-канале. Детали уточняются.Ранее представительство ДНР в СЦКК, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221206/obstrel-1836690556.html

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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины