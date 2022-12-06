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В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад - РИА Новости, 06.12.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад
Дошкольное учреждение и школа повреждены из-за обстрелов центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:26
2022-12-06T15:26
2022-12-06T15:26
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Дошкольное учреждение и школа повреждены из-за обстрелов центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрелов повреждено дошкольное учреждение по улице Челюскинцев и школа по проспекту Дзержинского", - написал он в своем Telegram-канале. Детали уточняются.Ранее представительство ДНР в СЦКК, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221206/obstrel-1836690556.html
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Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад
Мэр Донецка Кулемзин: дошкольное учреждение и школа пострадали из-за обстрелов ВСУ