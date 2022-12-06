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В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836693165.html
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад - РИА Новости, 06.12.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад
Дошкольное учреждение и школа повреждены из-за обстрелов центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:26
2022-12-06T15:26
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Дошкольное учреждение и школа повреждены из-за обстрелов центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрелов повреждено дошкольное учреждение по улице Челюскинцев и школа по проспекту Дзержинского", - написал он в своем Telegram-канале. Детали уточняются.Ранее представительство ДНР в СЦКК, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221206/obstrel-1836690556.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
15:26 06.12.2022
 
В Донецке из-за обстрелов ВСУ пострадали школа и детсад

Мэр Донецка Кулемзин: дошкольное учреждение и школа пострадали из-за обстрелов ВСУ

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramДым над Донецком после обстрела
Дым над Донецком после обстрела - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Дым над Донецком после обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Дошкольное учреждение и школа повреждены из-за обстрелов центра Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрелов повреждено дошкольное учреждение по улице Челюскинцев и школа по проспекту Дзержинского", - написал он в своем Telegram-канале. Детали уточняются.
Ранее представительство ДНР в СЦКК, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".
Последствия атаки ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
15:21Специальная военная операция на Украине
При обстрелах Донецка во вторник погибли не менее шести мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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