https://ria.ru/20221206/donetsk-1836688912.html

Украинские войска обстреляли торговый центр и автовокзал в Донецке

Украинские войска обстреляли торговый центр и автовокзал в Донецке - РИА Новости, 06.12.2022

Украинские войска обстреляли торговый центр и автовокзал в Донецке

Украинские войска обстреляли район Южного автовокзала, откуда отправляются рейсы в другие регионы России, ТЦ "Золотое кольцо" Донецка, сообщил мэр столицы ДНР... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:16

2022-12-06T15:16

2022-12-06T16:47

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Южного автовокзала, откуда отправляются рейсы в другие регионы России, ТЦ "Золотое кольцо" Донецка, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Сообщается о прилетах вражеских ракет в район Южного автовокзала, ТЦ (торговый центр) "Золотое кольцо", в крышу одного из домов по проспекту Дзержинского и в здание по улице Федора Зайцева. Данные уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".Кроме того, Кулемзин опубликовал фотографии результатов попадания украинских снарядов в Донецкий городской молодежный центр.

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины