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Украинские войска снова обстреляли центр Донецка из "Града"

Украинские войска снова обстреляли центр Донецка из "Града" - РИА Новости, 06.12.2022

Украинские войска снова обстреляли центр Донецка из "Града"

Украинские войска выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка еще шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:59

2022-12-06T14:59

2022-12-06T15:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка еще шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс