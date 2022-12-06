https://ria.ru/20221206/donetsk-1836680846.html
Украинские войска снова обстреляли центр Донецка из "Града"
Украинские войска снова обстреляли центр Донецка из "Града" - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские войска снова обстреляли центр Донецка из "Града"
Украинские войска выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка еще шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:59
2022-12-06T14:59
2022-12-06T15:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661020_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6875d8ae6d678b82dfec8da00dc3012.jpg
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ворошиловскому району в центре Донецка еще шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".
донецк
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661020_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5599a9b52cba881c14d641f22dbb86ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
14:59 06.12.2022 (обновлено: 15:00 06.12.2022)
Украинские войска снова обстреляли центр Донецка из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по центральному району Донецка шесть ракет из "Града"