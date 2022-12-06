https://ria.ru/20221206/donetsk-1836639294.html
В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ
В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022
В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ
Газовая труба загорелась в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сейчас пожар потушен, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:20
2022-12-06T13:20
2022-12-06T13:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811801540_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46de676ed932e20177ad3e534eeee7d1.jpg
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сейчас пожар потушен, сообщило МЧС ДНР."В 12.01 на линию "101" поступило сообщение о горении газовой трубы на проспекте Мира в Ворошиловском районе города Донецк. На место оперативно направлено пожарно-спасательное отделение. Причиной возгорания послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечается, в 12.27 пожар был ликвидирован.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811801540_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_e8d161c98b9966b8213cac60875c5e6f.jpg
Последствия атаки ВСУ в центре Донецка
Последствия атаки ВСУ в центре Донецка
2022-12-06T13:20
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ
МЧС сообщило о возгорании газовой трубы в Ворошиловском районе Донецка после обстрела ВСУ