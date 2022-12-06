https://ria.ru/20221206/donetsk-1836639294.html

В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ

В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022

В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ

Газовая труба загорелась в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сейчас пожар потушен, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:20

2022-12-06T13:20

2022-12-06T13:20

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сейчас пожар потушен, сообщило МЧС ДНР."В 12.01 на линию "101" поступило сообщение о горении газовой трубы на проспекте Мира в Ворошиловском районе города Донецк. На место оперативно направлено пожарно-спасательное отделение. Причиной возгорания послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечается, в 12.27 пожар был ликвидирован.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".

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украина

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Последствия атаки ВСУ в центре Донецка Последствия атаки ВСУ в центре Донецка 2022-12-06T13:20 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины