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В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ
В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022
В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ
Газовая труба загорелась в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сейчас пожар потушен, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:20
2022-12-06T13:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сейчас пожар потушен, сообщило МЧС ДНР."В 12.01 на линию "101" поступило сообщение о горении газовой трубы на проспекте Мира в Ворошиловском районе города Донецк. На место оперативно направлено пожарно-спасательное отделение. Причиной возгорания послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отмечается, в 12.27 пожар был ликвидирован.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".
донецк
донецкая народная республика
украина
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Последствия атаки ВСУ в центре Донецка
Последствия атаки ВСУ в центре Донецка
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
13:20 06.12.2022
 
В центре Донецка газовая труба загорелась из-за обстрела со стороны ВСУ

МЧС сообщило о возгорании газовой трубы в Ворошиловском районе Донецка после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПожарные в Донецке
Пожарные в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожарные в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Газовая труба загорелась в Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сейчас пожар потушен, сообщило МЧС ДНР.
"В 12.01 на линию "101" поступило сообщение о горении газовой трубы на проспекте Мира в Ворошиловском районе города Донецк. На место оперативно направлено пожарно-спасательное отделение. Причиной возгорания послужило попадание взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отмечается, в 12.27 пожар был ликвидирован.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".
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