https://ria.ru/20221206/donetsk-1836636363.html

В Донецке обстрелы ВСУ повредили здания музея и университета

В Донецке обстрелы ВСУ повредили здания музея и университета - РИА Новости, 06.12.2022

В Донецке обстрелы ВСУ повредили здания музея и университета

Здания художественного музея и седьмого корпуса Донецкого национального технического университета повреждены из-за обстрела центрального Ворошиловского района... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:11

2022-12-06T13:11

2022-12-06T14:06

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Здания художественного музея и седьмого корпуса Донецкого национального технического университета повреждены из-за обстрела центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате варварского обстрела Ворошиловского района повреждения получили жилые дома по ул. 50 лет СССР; здания 7-го корпуса ДонНТУ и Донецкого Республиканского художественного музея", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836636189.html

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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина