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В Донецке обстрелы ВСУ повредили здания музея и университета
В Донецке обстрелы ВСУ повредили здания музея и университета - РИА Новости, 06.12.2022
В Донецке обстрелы ВСУ повредили здания музея и университета
Здания художественного музея и седьмого корпуса Донецкого национального технического университета повреждены из-за обстрела центрального Ворошиловского района... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:11
2022-12-06T13:11
2022-12-06T14:06
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Здания художественного музея и седьмого корпуса Донецкого национального технического университета повреждены из-за обстрела центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате варварского обстрела Ворошиловского района повреждения получили жилые дома по ул. 50 лет СССР; здания 7-го корпуса ДонНТУ и Донецкого Республиканского художественного музея", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221206/zelenskiy-1836636189.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
13:11 06.12.2022 (обновлено: 14:06 06.12.2022)
В Донецке обстрелы ВСУ повредили здания музея и университета
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждениях музея и университета из-за обстрелов ВСУ