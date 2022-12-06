https://ria.ru/20221206/donetsk-1836631760.html
Православный храм в центре Донецка получил повреждения из-за обстрела ВСУ
Православный храм в центре Донецка получил повреждения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022
Православный храм в центре Донецка получил повреждения из-за обстрела ВСУ
Один из украинских обстрелов пришелся на православный храм в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:59
2022-12-06T12:59
2022-12-06T14:02
донецк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Один из украинских обстрелов пришелся на православный храм в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, ранения получила одна женщина.
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836615876.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстрел центра Донецка: горящие машины, выбитые окна и полуразрушенные здания
Обстрел центра Донецка: горящие машины, выбитые окна и полуразрушенные здания
2022-12-06T12:59
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PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, происшествия, донецкая народная республика
Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика
12:59 06.12.2022 (обновлено: 14:02 06.12.2022)
Православный храм в центре Донецка получил повреждения из-за обстрела ВСУ
Один из украинских ударов пришелся на храм в центре Донецка, пострадала женщина