https://ria.ru/20221206/donetsk-1836631760.html

Православный храм в центре Донецка получил повреждения из-за обстрела ВСУ

Православный храм в центре Донецка получил повреждения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022

Православный храм в центре Донецка получил повреждения из-за обстрела ВСУ

Один из украинских обстрелов пришелся на православный храм в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:59

2022-12-06T12:59

2022-12-06T14:02

донецк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Один из украинских обстрелов пришелся на православный храм в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, ранения получила одна женщина.

https://ria.ru/20221206/donetsk-1836615876.html

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Екатерина Зайцева

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Обстрел центра Донецка: горящие машины, выбитые окна и полуразрушенные здания Обстрел центра Донецка: горящие машины, выбитые окна и полуразрушенные здания 2022-12-06T12:59 true PT1M31S

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Екатерина Зайцева

донецк, происшествия, донецкая народная республика