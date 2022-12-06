В ДНР назвали истинную цель обстрелов Донбасса украинскими войсками
Офицер НМ ДНР Баевский: ВСУ обстреливают Донбасс с целью убить максимальное число людей
© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. У обстрелов Украины населенных пунктов ДНР сейчас одна цель – гибель максимального количества мирных жителей, заявил офицер народной милиции ДНР Андрей Баевский.
"Почти все снаряды, которые сейчас выпускаются, летят по жилым кварталам и центральным районам наших городов и населенных пунктов. Если раньше примерно 30% снарядов ложились где-то на западных окраинах... можно было бы предположить, что решается какая-то военная задача. Сейчас... исключительно с целью, чтобы как можно больше погибло гражданского населения", - сказал Баевский в эфире Первого канала.
Он отметил, что украинские войска ведут обстрелы из орудий крупного калибра, которые наносят тяжелые ранения людям.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что четыре мирных жителя погибли и восемь ранены за сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск. Всего за сутки украинские войска 33 раза обстреляли территорию региона, выпустив 171 боеприпас.