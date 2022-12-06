В ДНР назвали истинную цель обстрелов Донбасса украинскими войсками

"Почти все снаряды, которые сейчас выпускаются, летят по жилым кварталам и центральным районам наших городов и населенных пунктов. Если раньше примерно 30% снарядов ложились где-то на западных окраинах... можно было бы предположить, что решается какая-то военная задача. Сейчас... исключительно с целью, чтобы как можно больше погибло гражданского населения", - сказал Баевский в эфире Первого канала.