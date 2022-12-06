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В ДНР назвали истинную цель обстрелов Донбасса украинскими войсками - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР назвали истинную цель обстрелов Донбасса украинскими войсками
В ДНР назвали истинную цель обстрелов Донбасса украинскими войсками - РИА Новости, 06.12.2022
В ДНР назвали истинную цель обстрелов Донбасса украинскими войсками
У обстрелов Украины населенных пунктов ДНР сейчас одна цель – гибель максимального количества мирных жителей, заявил офицер народной милиции ДНР Андрей... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:55
2022-12-06T11:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
народная милиция днр
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. У обстрелов Украины населенных пунктов ДНР сейчас одна цель – гибель максимального количества мирных жителей, заявил офицер народной милиции ДНР Андрей Баевский.Он отметил, что украинские войска ведут обстрелы из орудий крупного калибра, которые наносят тяжелые ранения людям.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что четыре мирных жителя погибли и восемь ранены за сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск. Всего за сутки украинские войска 33 раза обстреляли территорию региона, выпустив 171 боеприпас.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Народная милиция ДНР
11:55 06.12.2022
 
В ДНР назвали истинную цель обстрелов Донбасса украинскими войсками

Офицер НМ ДНР Баевский: ВСУ обстреливают Донбасс с целью убить максимальное число людей

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. У обстрелов Украины населенных пунктов ДНР сейчас одна цель – гибель максимального количества мирных жителей, заявил офицер народной милиции ДНР Андрей Баевский.
"Почти все снаряды, которые сейчас выпускаются, летят по жилым кварталам и центральным районам наших городов и населенных пунктов. Если раньше примерно 30% снарядов ложились где-то на западных окраинах... можно было бы предположить, что решается какая-то военная задача. Сейчас... исключительно с целью, чтобы как можно больше погибло гражданского населения", - сказал Баевский в эфире Первого канала.
Он отметил, что украинские войска ведут обстрелы из орудий крупного калибра, которые наносят тяжелые ранения людям.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что четыре мирных жителя погибли и восемь ранены за сутки на территории Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских войск. Всего за сутки украинские войска 33 раза обстреляли территорию региона, выпустив 171 боеприпас.
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