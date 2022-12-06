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Долуда: потенциал казачества необходимо использовать
Долуда: потенциал казачества необходимо использовать - РИА Новости, 06.12.2022
Долуда: потенциал казачества необходимо использовать
Реализацию госполитики в отношении казачества и взаимодействие с властями обсудили участники Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество",... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:44
2022-12-06T14:44
2022-12-06T14:44
российское казачество
российское казачество
николай долуда
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Реализацию госполитики в отношении казачества и взаимодействие с властями обсудили участники Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество", прошедшего в Москве.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда подчеркнул, что основная проблема, которая препятствует выполнению поставленных президентом страны задач, – это отсутствие взаимодействия между органами власти и казачеством.По его словам, казачество – мощнейшая патриотическая сила, и любой глава субъекта должен использовать этот потенциал."Пришло время руководителям рабочих групп подставить плечо казачеству, помочь и дать импульс", – сказал Николай Долуда.В войсковых казачьих обществах, где налажена боевая подготовка, дисциплина, управляемость, установлен жесткий контроль и спрос, а главное, получена поддержка со стороны власти, есть результат, и прежде всего в выполнении главной задачи – защиты казаками Отечества, подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества.Также он предложил в каждом войсковом казачьем обществе сформировать фонд поддержки семей погибших и раненых казаков."В каждой казачьей школе и каждом казачьем кадетском корпусе необходимо организовать уголок памяти, с портретами и фотографиями героев, отдавших жизнь за Родину, а также тех, кто продолжает воевать. Это живая память приобщает молодых людей к современной истории", – подчеркнул Николай Долуда.
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российское казачество, николай долуда
Российское казачество, Российское казачество, Николай Долуда
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Реализацию госполитики в отношении казачества и взаимодействие с властями обсудили участники Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество", прошедшего в Москве.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда подчеркнул, что основная проблема, которая препятствует выполнению поставленных президентом страны задач, – это отсутствие взаимодействия между органами власти и казачеством.
"Многие руководители рабочих групп, которым губернаторы поручили решать вопросы казачества в своем регионе, в руках не держали стратегию государственной политики в отношении российского казачества и не видели, какие задачи поставил перед ними президент", – отметил он.
По его словам, казачество – мощнейшая патриотическая сила, и любой глава субъекта должен использовать этот потенциал.
"Пришло время руководителям рабочих групп подставить плечо казачеству, помочь и дать импульс", – сказал Николай Долуда.
В войсковых казачьих обществах, где налажена боевая подготовка, дисциплина, управляемость, установлен жесткий контроль и спрос, а главное, получена поддержка со стороны власти, есть результат, и прежде всего в выполнении главной задачи – защиты казаками Отечества, подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества.
Также он предложил в каждом войсковом казачьем обществе сформировать фонд поддержки семей погибших и раненых казаков.
"В каждой казачьей школе и каждом казачьем кадетском корпусе необходимо организовать уголок памяти, с портретами и фотографиями героев, отдавших жизнь за Родину, а также тех, кто продолжает воевать. Это живая память приобщает молодых людей к современной истории", – подчеркнул Николай Долуда.