https://ria.ru/20221206/doluda-1836672048.html

Долуда: потенциал казачества необходимо использовать

Долуда: потенциал казачества необходимо использовать - РИА Новости, 06.12.2022

Долуда: потенциал казачества необходимо использовать

Реализацию госполитики в отношении казачества и взаимодействие с властями обсудили участники Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество",... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:44

2022-12-06T14:44

2022-12-06T14:44

российское казачество

российское казачество

николай долуда

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Реализацию госполитики в отношении казачества и взаимодействие с властями обсудили участники Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество", прошедшего в Москве.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда подчеркнул, что основная проблема, которая препятствует выполнению поставленных президентом страны задач, – это отсутствие взаимодействия между органами власти и казачеством.По его словам, казачество – мощнейшая патриотическая сила, и любой глава субъекта должен использовать этот потенциал."Пришло время руководителям рабочих групп подставить плечо казачеству, помочь и дать импульс", – сказал Николай Долуда.В войсковых казачьих обществах, где налажена боевая подготовка, дисциплина, управляемость, установлен жесткий контроль и спрос, а главное, получена поддержка со стороны власти, есть результат, и прежде всего в выполнении главной задачи – защиты казаками Отечества, подчеркнул атаман Всероссийского казачьего общества.Также он предложил в каждом войсковом казачьем обществе сформировать фонд поддержки семей погибших и раненых казаков."В каждой казачьей школе и каждом казачьем кадетском корпусе необходимо организовать уголок памяти, с портретами и фотографиями героев, отдавших жизнь за Родину, а также тех, кто продолжает воевать. Это живая память приобщает молодых людей к современной истории", – подчеркнул Николай Долуда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, николай долуда