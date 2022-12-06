https://ria.ru/20221206/dodon-1836665262.html

Додон обнародовал все материалы уголовных дел, открытых против него

Додон обнародовал все материалы уголовных дел, открытых против него - РИА Новости, 06.12.2022

Додон обнародовал все материалы уголовных дел, открытых против него

Обвиняемый в предательстве родины экс-президент Молдавии Игорь Додон опубликовал в интернете информацию по всем открытым в отношении него уголовным делам. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:23

2022-12-06T14:23

2022-12-06T14:24

в мире

игорь додон

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 6 дек – РИА Новости. Обвиняемый в предательстве родины экс-президент Молдавии Игорь Додон опубликовал в интернете информацию по всем открытым в отношении него уголовным делам.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины."Меня хотят приговорить – как можно скорее и любой ценой, но я готов бороться всеми законными методами и доказать незаконность осуществляемых в отношении меня действий. Я не собираюсь оставлять семью, покидать страну, скрываться от законных процедур. Закон гарантирует это, и я попросил, чтобы все судебные заседания проводились публично, с их видеозаписью, но после категорического несогласия прокуроров Высшая судебная палата отказала в этом. Я ничего не скрываю, поэтому решил создать эту веб-страницу, где все желающие смогут своими глазами увидеть, что содержат политические досье на бывшего президента страны", - отмечается в обращении Додона, опубликованном на сайте cazuldodon.com.На ресурсе опубликованы шесть объемных томов материалов, факты о прокурорах, которые ведут дела, и свидетелях, а также мнения экспертов и адвокатов экс-президента Молдавии.Слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии по существу началось только в октябре. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов ПСРМ, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.В середине ноября Коллегия Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде. Согласно решению инстанции, Додону запрещено покидать страну в течение двух месяцев. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры хотят вернуть политика под домашний арест, соответствующий запрос опубликован на сайте ведомства.

https://ria.ru/20221205/elektroenergiya-1836538690.html

https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835492468.html

кишинев

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в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, кишинев, молдавия, псрм