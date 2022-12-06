https://ria.ru/20221206/dns-1836611748.html
Сеть магазинов электроники DNS подтвердила утечку данных сотрудников
Сеть магазинов электроники DNS подтвердила утечку данных сотрудников - РИА Новости, 06.12.2022
Сеть магазинов электроники DNS подтвердила утечку данных сотрудников
Крупная российская сеть электроники DNS подтвердила утечку данных сотрудников, Роскомнадзор РФ провел проверку по факту утечки, компания привлечена к... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:12
2022-12-06T12:12
2022-12-06T12:12
персональные данные
происшествия
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS подтвердила утечку данных сотрудников, Роскомнадзор РФ провел проверку по факту утечки, компания привлечена к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе DNS.В октябре DNS сообщила, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов компании. Спустя два месяца в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были также выложены данные о сотрудниках розничной сети."Да, действительно в сеть попали данные сотрудников компании. В украденной информации содержались данные сотрудников. Наиболее чувствительная информация - ФИО, рабочий e-mail и телефон", - говорится в сообщении. Уточняется, что "слив этой информации является следствием атаки хакерской группировки в октябре 2022 года".Добавляется, что Роскомнадзор по факту утечки провел проверку, "компания привлечена к ответственности".Кроме того, компания, по факту несанкционированного получения информации неизвестными лицами, обратилась с заявлением в МВД России. "В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия", - отмечается в сообщении.В сообщении подчеркивается, что компания уже приняла меры по недопущению подобных случаев в будущем и продолжает проводить работы в данном сегменте.
https://ria.ru/20221205/utechka-1836517863.html
https://ria.ru/20221205/bot-ferma-1836463227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
персональные данные, происшествия, россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
персональные данные, Происшествия, Россия, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Сеть магазинов электроники DNS подтвердила утечку данных сотрудников
РКН провел проверку после утечки данных сотрудников сети магазинов электроники DNS
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Крупная российская сеть электроники DNS подтвердила утечку данных сотрудников, Роскомнадзор РФ провел проверку по факту утечки, компания привлечена к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе DNS.
В октябре DNS сообщила, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов компании. Спустя два месяца в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были также выложены данные о сотрудниках розничной сети.
"Да, действительно в сеть попали данные сотрудников компании. В украденной информации содержались данные сотрудников. Наиболее чувствительная информация - ФИО, рабочий e-mail и телефон", - говорится в сообщении. Уточняется, что "слив этой информации является следствием атаки хакерской группировки в октябре 2022 года".
Добавляется, что Роскомнадзор по факту утечки провел проверку, "компания привлечена к ответственности".
Кроме того, компания, по факту несанкционированного получения информации неизвестными лицами, обратилась с заявлением в МВД России. "В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся следственные мероприятия", - отмечается в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что компания уже приняла меры по недопущению подобных случаев в будущем и продолжает проводить работы в данном сегменте.