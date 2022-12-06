https://ria.ru/20221206/dnr-1836733351.html

ВСУ выпустили по территории ДНР 13 снарядов и шесть мин

ВСУ выпустили по территории ДНР 13 снарядов и шесть мин - РИА Новости, 06.12.2022

ВСУ выпустили по территории ДНР 13 снарядов и шесть мин

Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 13 снарядов и шесть мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:10

2022-12-06T17:10

2022-12-06T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

зайцево

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 13 снарядов и шесть мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 13.00 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 15.45 по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.35 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

зайцево

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, зайцево, нато, сцкк