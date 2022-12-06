ВСУ выпустили по территории ДНР 13 снарядов и шесть мин
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по территории республики 13 снарядов и шесть мин
Мина в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 13 снарядов и шесть мин, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дружба - населенный пункт Зайцево: выпущено шесть мин калибра 120 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 13.00 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 15.45 по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 16.35 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.