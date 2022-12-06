12:30 06.12.2022 (обновлено: 12:58 06.12.2022)
Мобилизованные россияне в первом же бою в ДНР взяли в плен бойцов ВСУ
Мобилизованные россияне в первом бою в Марьинке взяли в плен пятерых украинских военных
Кадр видео с пленными украинскими военными, опубликованный Telegram-каналами "Герои спецоперации Z" и Минобороны России
Кадр видео с пленными украинскими военными, опубликованный Telegram-каналами "Герои спецоперации Z" и Минобороны России
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, в первом бою в зоне спецоперации в ДНР захватили украинских боевиков, сообщил Telegram-канал Минобороны.
"Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных", — говорится в публикации.
"Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных", — говорится в публикации.
По словам старшего стрелка штурмовой группы с позывным Туман, это произошло в районе города Марьинка. Россияне заметили в одном из зданий украинских солдат и открыли по ним огонь из тяжелых орудий.
"У украинцев, видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они все-таки решили сдаться. Мы их вывели, забрали у них оружие, сняли с них бронежилеты, каски. Раненым оказали первую медицинскую помощь. Пять пленных и один убитый", — рассказал Туман.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.