Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованные россияне в первом же бою в ДНР взяли в плен бойцов ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/dnr-1836618557.html
Мобилизованные россияне в первом же бою в ДНР взяли в плен бойцов ВСУ
Мобилизованные россияне в первом же бою в ДНР взяли в плен бойцов ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022
Мобилизованные россияне в первом же бою в ДНР взяли в плен бойцов ВСУ
Российские военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, в первом бою в зоне спецоперации в ДНР захватили украинских боевиков, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:30
2022-12-06T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836617359_0:162:1200:837_1920x0_80_0_0_c1c232d989690a1109d81273764b4573.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, в первом бою в зоне спецоперации в ДНР захватили украинских боевиков, сообщил Telegram-канал Минобороны. "Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных", — говорится в публикации.По словам старшего стрелка штурмовой группы с позывным Туман, это произошло в районе города Марьинка. Россияне заметили в одном из зданий украинских солдат и открыли по ним огонь из тяжелых орудий. "У украинцев, видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они все-таки решили сдаться. Мы их вывели, забрали у них оружие, сняли с них бронежилеты, каски. Раненым оказали первую медицинскую помощь. Пять пленных и один убитый", — рассказал Туман.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221206/vsu-1836569054.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836617359_0:167:1200:1067_1920x0_80_0_0_37ffd204dc975f613e088464598fbd07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:30 06.12.2022 (обновлено: 12:58 06.12.2022)
 
Мобилизованные россияне в первом же бою в ДНР взяли в плен бойцов ВСУ

Мобилизованные россияне в первом бою в Марьинке взяли в плен пятерых украинских военных

Кадр видео с пленными украинскими военными, опубликованный Telegram-каналами "Герои спецоперации Z" и Минобороны России
Кадр видео с пленными украинскими военными, опубликованный Telegram-каналами Герои спецоперации Z и Минобороны России
Кадр видео с пленными украинскими военными, опубликованный Telegram-каналами "Герои спецоперации Z" и Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, в первом бою в зоне спецоперации в ДНР захватили украинских боевиков, сообщил Telegram-канал Минобороны.

"Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных", — говорится в публикации.
По словам старшего стрелка штурмовой группы с позывным Туман, это произошло в районе города Марьинка. Россияне заметили в одном из зданий украинских солдат и открыли по ним огонь из тяжелых орудий.
"У украинцев, видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они все-таки решили сдаться. Мы их вывели, забрали у них оружие, сняли с них бронежилеты, каски. Раненым оказали первую медицинскую помощь. Пять пленных и один убитый", — рассказал Туман.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:47Специальная военная операция на Украине
В ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала