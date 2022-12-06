Небензя задал вопрос о реакции ООН на внесение данных детей в "Миротворец"
Небензя: Москва спросила, как ЮНИСЕФ реагирует на внесение данных 327 детей в "Миротворец"
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 6 дек – РИА Новости. В базу скандально известного сайта "Миротворец" внесены личные данные 327 детей, Москва спрашивает у ЮНИСЕФ, что в этой связи предпринимает ооновская структура, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"В контексте соблюдения прав детей на Украине нельзя обойти стороной и деятельность печально известного сайта "Миротворец", на котором националисты вывешивают персональные данные тех, кого они считают врагами Украины", - сказал Небензя.
В последствии, по его словам, по подобной "наводке" такие люди могут подвергнуться преследованиям и травле, нередки и случаи их физического устранения, "как это, например, произошло с российской журналисткой Дарьей Дугиной".
"Так вот, как удалось установить российским общественникам, на этом преступном ресурсе размещены персональные данные 327 детей. Как только об этом стало известно, мы немедленно, еще в июле, информировали об этом генсекретаря ООН и директора ЮНИСЕФ", - подчеркнул постпред.
"Хотели бы задать сегодня вопрос: что сделал ЮНИСЕФ с момента нашего обращения и как он относится к публикации личных данных несовершеннолетних в интернете? Есть ли на это реакция от украинских властей?", - спросил он.
Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".