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Небензя задал вопрос о реакции ООН на внесение данных детей в "Миротворец" - РИА Новости, 06.12.2022
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Небензя задал вопрос о реакции ООН на внесение данных детей в "Миротворец"
Небензя задал вопрос о реакции ООН на внесение данных детей в "Миротворец" - РИА Новости, 06.12.2022
Небензя задал вопрос о реакции ООН на внесение данных детей в "Миротворец"
В базу скандально известного сайта "Миротворец" внесены личные данные 327 детей, Москва спрашивает у ЮНИСЕФ, что в этой связи предпринимает ооновская структура, РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:48
2022-12-06T21:48
в мире
василий небензя
дарья дугина
москва
россия
украина
юнисеф
оон
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ООН, 6 дек – РИА Новости. В базу скандально известного сайта "Миротворец" внесены личные данные 327 детей, Москва спрашивает у ЮНИСЕФ, что в этой связи предпринимает ооновская структура, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."В контексте соблюдения прав детей на Украине нельзя обойти стороной и деятельность печально известного сайта "Миротворец", на котором националисты вывешивают персональные данные тех, кого они считают врагами Украины", - сказал Небензя.В последствии, по его словам, по подобной "наводке" такие люди могут подвергнуться преследованиям и травле, нередки и случаи их физического устранения, "как это, например, произошло с российской журналисткой Дарьей Дугиной"."Так вот, как удалось установить российским общественникам, на этом преступном ресурсе размещены персональные данные 327 детей. Как только об этом стало известно, мы немедленно, еще в июле, информировали об этом генсекретаря ООН и директора ЮНИСЕФ", - подчеркнул постпред."Хотели бы задать сегодня вопрос: что сделал ЮНИСЕФ с момента нашего обращения и как он относится к публикации личных данных несовершеннолетних в интернете? Есть ли на это реакция от украинских властей?", - спросил он.Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
https://ria.ru/20221206/ugroza-1836800897.html
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в мире, василий небензя, дарья дугина, москва, россия, украина, юнисеф, оон
В мире, Василий Небензя, Дарья Дугина, Москва, Россия, Украина, ЮНИСЕФ, ООН
21:48 06.12.2022
 
Небензя задал вопрос о реакции ООН на внесение данных детей в "Миротворец"

Небензя: Москва спросила, как ЮНИСЕФ реагирует на внесение данных 327 детей в "Миротворец"

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 дек – РИА Новости. В базу скандально известного сайта "Миротворец" внесены личные данные 327 детей, Москва спрашивает у ЮНИСЕФ, что в этой связи предпринимает ооновская структура, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"В контексте соблюдения прав детей на Украине нельзя обойти стороной и деятельность печально известного сайта "Миротворец", на котором националисты вывешивают персональные данные тех, кого они считают врагами Украины", - сказал Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
20:48Специальная военная операция на Украине
Небензя заявил, что Россия может устранить угрозу с Украины военным путем
В последствии, по его словам, по подобной "наводке" такие люди могут подвергнуться преследованиям и травле, нередки и случаи их физического устранения, "как это, например, произошло с российской журналисткой Дарьей Дугиной".
"Так вот, как удалось установить российским общественникам, на этом преступном ресурсе размещены персональные данные 327 детей. Как только об этом стало известно, мы немедленно, еще в июле, информировали об этом генсекретаря ООН и директора ЮНИСЕФ", - подчеркнул постпред.
"Хотели бы задать сегодня вопрос: что сделал ЮНИСЕФ с момента нашего обращения и как он относится к публикации личных данных несовершеннолетних в интернете? Есть ли на это реакция от украинских властей?", - спросил он.
Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
Небензя покинул зал СБ ООН, чтобы не выслушивать желчное красноречие Кислицы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
19:28Специальная военная операция на Украине
Небензя покинул зал СБ ООН, не желая выслушивать постпреда Украины
 
В миреВасилий НебензяДарья ДугинаМоскваРоссияУкраинаЮНИСЕФООН
 
 
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