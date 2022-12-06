https://ria.ru/20221206/deti-1836811096.html

Небензя задал вопрос о реакции ООН на внесение данных детей в "Миротворец"

Небензя задал вопрос о реакции ООН на внесение данных детей в "Миротворец" - РИА Новости, 06.12.2022

Небензя задал вопрос о реакции ООН на внесение данных детей в "Миротворец"

В базу скандально известного сайта "Миротворец" внесены личные данные 327 детей, Москва спрашивает у ЮНИСЕФ, что в этой связи предпринимает ооновская структура, РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T21:48

2022-12-06T21:48

2022-12-06T21:48

в мире

василий небензя

дарья дугина

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ООН, 6 дек – РИА Новости. В базу скандально известного сайта "Миротворец" внесены личные данные 327 детей, Москва спрашивает у ЮНИСЕФ, что в этой связи предпринимает ооновская структура, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."В контексте соблюдения прав детей на Украине нельзя обойти стороной и деятельность печально известного сайта "Миротворец", на котором националисты вывешивают персональные данные тех, кого они считают врагами Украины", - сказал Небензя.В последствии, по его словам, по подобной "наводке" такие люди могут подвергнуться преследованиям и травле, нередки и случаи их физического устранения, "как это, например, произошло с российской журналисткой Дарьей Дугиной"."Так вот, как удалось установить российским общественникам, на этом преступном ресурсе размещены персональные данные 327 детей. Как только об этом стало известно, мы немедленно, еще в июле, информировали об этом генсекретаря ООН и директора ЮНИСЕФ", - подчеркнул постпред."Хотели бы задать сегодня вопрос: что сделал ЮНИСЕФ с момента нашего обращения и как он относится к публикации личных данных несовершеннолетних в интернете? Есть ли на это реакция от украинских властей?", - спросил он.Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".

https://ria.ru/20221206/ugroza-1836800897.html

https://ria.ru/20221206/nebenzya-1836786545.html

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в мире, василий небензя, дарья дугина, москва, россия, украина, юнисеф, оон