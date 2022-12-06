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В ЛНР с начала конфликта погибли 54 ребенка - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/deti-1836675273.html
В ЛНР с начала конфликта погибли 54 ребенка
В ЛНР с начала конфликта погибли 54 ребенка - РИА Новости, 06.12.2022
В ЛНР с начала конфликта погибли 54 ребенка
В Луганской Народной Республике с начала конфликта из-за украинской агрессии погибли 54 ребенка, сообщил РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:50
2022-12-06T14:50
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. В Луганской Народной Республике с начала конфликта из-за украинской агрессии погибли 54 ребенка, сообщил РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка Луганской Народной Республики Олег Шкода."По информации, которая имеется в аппарате уполномоченного по правам ребенка Луганской Народной Республики, с 2014 года по февраль 2022 года погибли 35 детей на территории ЛНР и после начала специальной военной операции погибли 19 детей", - сообщил руководитель аппарата.Он уточнил, что также в результате конфликта в Донбассе с 2014 года были ранены 155 детей. По словам собеседника агентства, большая часть детей пострадали в результате артиллерийских и ракетных ударов по территории республики.
https://ria.ru/20220924/donbass-1819120526.html
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происшествия, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Донбасс
14:50 06.12.2022
 
В ЛНР с начала конфликта погибли 54 ребенка

Уполномоченный по правам детей Шкода: в ЛНР с начала конфликта погибли 54 ребенка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. В Луганской Народной Республике с начала конфликта из-за украинской агрессии погибли 54 ребенка, сообщил РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка Луганской Народной Республики Олег Шкода.
"По информации, которая имеется в аппарате уполномоченного по правам ребенка Луганской Народной Республики, с 2014 года по февраль 2022 года погибли 35 детей на территории ЛНР и после начала специальной военной операции погибли 19 детей", - сообщил руководитель аппарата.
Он уточнил, что также в результате конфликта в Донбассе с 2014 года были ранены 155 детей. По словам собеседника агентства, большая часть детей пострадали в результате артиллерийских и ракетных ударов по территории республики.
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой беженцев их Донбасса в Россию - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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