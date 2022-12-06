https://ria.ru/20221206/deti-1836675273.html

В ЛНР с начала конфликта погибли 54 ребенка

В ЛНР с начала конфликта погибли 54 ребенка - РИА Новости, 06.12.2022

В ЛНР с начала конфликта погибли 54 ребенка

В Луганской Народной Республике с начала конфликта из-за украинской агрессии погибли 54 ребенка, сообщил РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:50

2022-12-06T14:50

2022-12-06T14:50

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. В Луганской Народной Республике с начала конфликта из-за украинской агрессии погибли 54 ребенка, сообщил РИА Новости руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка Луганской Народной Республики Олег Шкода."По информации, которая имеется в аппарате уполномоченного по правам ребенка Луганской Народной Республики, с 2014 года по февраль 2022 года погибли 35 детей на территории ЛНР и после начала специальной военной операции погибли 19 детей", - сообщил руководитель аппарата.Он уточнил, что также в результате конфликта в Донбассе с 2014 года были ранены 155 детей. По словам собеседника агентства, большая часть детей пострадали в результате артиллерийских и ракетных ударов по территории республики.

https://ria.ru/20220924/donbass-1819120526.html

луганская народная республика

донбасс

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происшествия, луганская народная республика, донбасс