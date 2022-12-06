https://ria.ru/20221206/depressiya-1836693325.html
Статбюро: четверть британцев в депрессии из-за проблем с оплатой счетов
Статбюро: четверть британцев в депрессии из-за проблем с оплатой счетов - РИА Новости, 06.12.2022
Статбюро: четверть британцев в депрессии из-за проблем с оплатой счетов
Около четверти жителей Великобритании, испытывающих трудности с оплатой счетов за энергию на фоне кризиса в стране, испытывали умеренные или тяжелые симптомы... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:26
2022-12-06T15:26
2022-12-06T15:26
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Около четверти жителей Великобритании, испытывающих трудности с оплатой счетов за энергию на фоне кризиса в стране, испытывали умеренные или тяжелые симптомы депрессии, это почти в три раза больше, чем среди людей без финансовых трудностей, сообщило во вторник Бюро национальной статистики страны (ONS)."Примерно один из четырех (24%) среди тех, кто сообщил о трудностях с оплатой счетов за энергию, испытывал от умеренных до тяжелых симптомов депрессии, что почти в три раза больше, чем среди тех, у кого нет проблем с оплатой счетов за энергию (9%)", - сказано в документе, опубликованном на сайте статбюро.Среди тех, кто сталкивается с финансовыми проблемами при оплате аренды или ипотеки, 27% испытывали от умеренных до тяжелых симптомов, что примерно в два раза больше, чем у британцев без аналогичных проблем. Кроме того, 32% людей, страдающих от такой симптоматики, сообщали ранее о необходимости взять деньги в долг или чаще использовать кредитную карту из-за нехватки средств, свидетельствуют данные ONS.Всего в Великобритании 16% населения сталкиваются с умеренными или тяжёлыми симптомами депрессии. Они преобладают у британцев, экономически неактивных из-за продолжительной болезни (59%), людей с ограниченными возможностями (35%), а также проживающих в неблагоприятных районах в Англии (25%). Кроме того, повышенный уровень депрессии отмечен среди молодёжи в возрасте 16-29 лет (28%) и женщин (19%).Данная статистика отображает информацию за период с 29 сентября по 23 октября 2022 года.Ранее управление финансового надзора Великобритании сообщило, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни. Из них 7,8 миллиона столкнулись с серьезными финансовыми проблемами при оплате счетов из-за сложной экономической ситуации.
https://ria.ru/20221130/perepis-1835353703.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, англия
В мире, Великобритания, Англия
Статбюро: четверть британцев в депрессии из-за проблем с оплатой счетов
ONS: британцы с проблемами оплаты счетов за энергию в три раза чаще страдают от депрессии
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Около четверти жителей Великобритании, испытывающих трудности с оплатой счетов за энергию на фоне кризиса в стране, испытывали умеренные или тяжелые симптомы депрессии, это почти в три раза больше, чем среди людей без финансовых трудностей, сообщило во вторник Бюро национальной статистики
страны (ONS).
"Примерно один из четырех (24%) среди тех, кто сообщил о трудностях с оплатой счетов за энергию, испытывал от умеренных до тяжелых симптомов депрессии, что почти в три раза больше, чем среди тех, у кого нет проблем с оплатой счетов за энергию (9%)", - сказано в документе, опубликованном на сайте статбюро.
Среди тех, кто сталкивается с финансовыми проблемами при оплате аренды или ипотеки, 27% испытывали от умеренных до тяжелых симптомов, что примерно в два раза больше, чем у британцев без аналогичных проблем. Кроме того, 32% людей, страдающих от такой симптоматики, сообщали ранее о необходимости взять деньги в долг или чаще использовать кредитную карту из-за нехватки средств, свидетельствуют данные ONS.
Всего в Великобритании 16% населения сталкиваются с умеренными или тяжёлыми симптомами депрессии. Они преобладают у британцев, экономически неактивных из-за продолжительной болезни (59%), людей с ограниченными возможностями (35%), а также проживающих в неблагоприятных районах в Англии
(25%). Кроме того, повышенный уровень депрессии отмечен среди молодёжи в возрасте 16-29 лет (28%) и женщин (19%).
Данная статистика отображает информацию за период с 29 сентября по 23 октября 2022 года.
Ранее управление финансового надзора Великобритании сообщило, что около 32 миллионов жителей Великобритании (60% взрослого населения) испытывают трудности с оплатой счетов на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни. Из них 7,8 миллиона столкнулись с серьезными финансовыми проблемами при оплате счетов из-за сложной экономической ситуации.