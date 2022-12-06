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Погранполиция Молдавии завела дело после обнаружения обломков ракеты
Погранполиция Молдавии завела дело после обнаружения обломков ракеты - РИА Новости, 06.12.2022
Погранполиция Молдавии завела дело после обнаружения обломков ракеты
Пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело из-за того, что на севере страны обнаружены обломки ракеты, позже следственные материалы будут переданы в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:33
2022-12-06T15:33
2022-12-06T15:33
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молдавия
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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело из-за того, что на севере страны обнаружены обломки ракеты, позже следственные материалы будут переданы в прокуратуру, сообщила пресс-служба МВД.В понедельник МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны на севере республики упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. Взрывчатых веществ в корпусе ракеты и остальных обломках обнаружено не было."Сегодня район поисков расширили, следователи обнаружили еще несколько обломков той самой ракеты, обнаруженной вчера патрулем полиции. Пограничная полиция возбудила уголовное дело, которое в соответствии с положениями закона будет передано в прокуратуру", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Найденные объекты были подобраны и отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. На случай непредвиденных обстоятельств пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень боевой готовности в районах Бричаны и Окница.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Погранполиция Молдавии завела дело после обнаружения обломков ракеты
Погранполиция Молдавии возбудила дело из-за обнаружения обломков ракеты у города Бричаны
КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело из-за того, что на севере страны обнаружены обломки ракеты, позже следственные материалы будут переданы в прокуратуру, сообщила пресс-служба МВД.
В понедельник МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны на севере республики упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. Взрывчатых веществ в корпусе ракеты и остальных обломках обнаружено не было.
"Сегодня район поисков расширили, следователи обнаружили еще несколько обломков той самой ракеты, обнаруженной вчера патрулем полиции. Пограничная полиция возбудила уголовное дело, которое в соответствии с положениями закона будет передано в прокуратуру", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Найденные объекты были подобраны и отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. На случай непредвиденных обстоятельств пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень боевой готовности в районах Бричаны и Окница.