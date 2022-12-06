https://ria.ru/20221206/delo-1836697216.html

Погранполиция Молдавии завела дело после обнаружения обломков ракеты

Погранполиция Молдавии завела дело после обнаружения обломков ракеты - РИА Новости, 06.12.2022

Погранполиция Молдавии завела дело после обнаружения обломков ракеты

Пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело из-за того, что на севере страны обнаружены обломки ракеты, позже следственные материалы будут переданы в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:33

2022-12-06T15:33

2022-12-06T15:33

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молдавия

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КИШИНЕВ, 6 дек - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии возбудила уголовное дело из-за того, что на севере страны обнаружены обломки ракеты, позже следственные материалы будут переданы в прокуратуру, сообщила пресс-служба МВД.В понедельник МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны на севере республики упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. Взрывчатых веществ в корпусе ракеты и остальных обломках обнаружено не было."Сегодня район поисков расширили, следователи обнаружили еще несколько обломков той самой ракеты, обнаруженной вчера патрулем полиции. Пограничная полиция возбудила уголовное дело, которое в соответствии с положениями закона будет передано в прокуратуру", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Найденные объекты были подобраны и отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. На случай непредвиденных обстоятельств пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень боевой готовности в районах Бричаны и Окница.

https://ria.ru/20221205/raketa-1836521580.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия