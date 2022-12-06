https://ria.ru/20221206/delo-1836613042.html

В Анапе завели дело после осквернения Вечного огня двумя девушками

В Анапе завели дело после осквернения Вечного огня двумя девушками - РИА Новости, 06.12.2022

В Анапе завели дело после осквернения Вечного огня двумя девушками

Уголовное дело об осквернении мемориального комплекса возбуждено в Анапе после появления в сети видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:15

2022-12-06T12:15

2022-12-06T12:38

россия

происшествия

краснодарский край

анапа

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело об осквернении мемориального комплекса возбуждено в Анапе после появления в сети видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от пламени Вечного огня, сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.Ранее в сети распространилось видео, на котором показано, как две девушки сидят рядом на мемориале. Снимающая ролик несовершеннолетняя подкуривает от пламени Вечного огня, нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.В понедельник прокуратурой Краснодарского края организована проверка в отношении несовершеннолетних, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны - Вечный огонь. По данным надзорного ведомства, предварительно, в марте 2022 года девушки-подростки осквернили мемориал на территории парка 70-летия Победы в Анапе."По поручению председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального комплекса в станице Анапской города Анапы, совершенном публично, группой лиц, с использованием сети интернет (часть 4 статьи 354.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия и установили личности девушек с видео. Ими оказались 15- и 17-летние жительницы Анапы. Правоохранительные органы в понедельник сообщили, что девушек доставили в отделение по делам несовершеннолетних.Следователи будут работать с подростками и их законными представителями.

https://ria.ru/20221124/sevastopol-1833872672.html

https://ria.ru/20220914/mangal-1816722639.html

россия

краснодарский край

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, краснодарский край, анапа, следственный комитет россии (ск рф)