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В Анапе завели дело после осквернения Вечного огня двумя девушками - РИА Новости, 06.12.2022
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В Анапе завели дело после осквернения Вечного огня двумя девушками
В Анапе завели дело после осквернения Вечного огня двумя девушками - РИА Новости, 06.12.2022
В Анапе завели дело после осквернения Вечного огня двумя девушками
Уголовное дело об осквернении мемориального комплекса возбуждено в Анапе после появления в сети видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:15
2022-12-06T12:38
россия
происшествия
краснодарский край
анапа
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело об осквернении мемориального комплекса возбуждено в Анапе после появления в сети видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от пламени Вечного огня, сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.Ранее в сети распространилось видео, на котором показано, как две девушки сидят рядом на мемориале. Снимающая ролик несовершеннолетняя подкуривает от пламени Вечного огня, нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.В понедельник прокуратурой Краснодарского края организована проверка в отношении несовершеннолетних, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны - Вечный огонь. По данным надзорного ведомства, предварительно, в марте 2022 года девушки-подростки осквернили мемориал на территории парка 70-летия Победы в Анапе."По поручению председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального комплекса в станице Анапской города Анапы, совершенном публично, группой лиц, с использованием сети интернет (часть 4 статьи 354.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия и установили личности девушек с видео. Ими оказались 15- и 17-летние жительницы Анапы. Правоохранительные органы в понедельник сообщили, что девушек доставили в отделение по делам несовершеннолетних.Следователи будут работать с подростками и их законными представителями.
https://ria.ru/20221124/sevastopol-1833872672.html
https://ria.ru/20220914/mangal-1816722639.html
россия
краснодарский край
анапа
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россия, происшествия, краснодарский край, анапа, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Краснодарский край, Анапа, Следственный комитет России (СК РФ)
12:15 06.12.2022 (обновлено: 12:38 06.12.2022)
 
В Анапе завели дело после осквернения Вечного огня двумя девушками

Уголовное дело завели в Анапе после осквернения Вечного огня двумя девушками-подростками

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Уголовное дело об осквернении мемориального комплекса возбуждено в Анапе после появления в сети видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от пламени Вечного огня, сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в сети распространилось видео, на котором показано, как две девушки сидят рядом на мемориале. Снимающая ролик несовершеннолетняя подкуривает от пламени Вечного огня, нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.
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В понедельник прокуратурой Краснодарского края организована проверка в отношении несовершеннолетних, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны - Вечный огонь. По данным надзорного ведомства, предварительно, в марте 2022 года девушки-подростки осквернили мемориал на территории парка 70-летия Победы в Анапе.
"По поручению председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального комплекса в станице Анапской города Анапы, совершенном публично, группой лиц, с использованием сети интернет (часть 4 статьи 354.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия и установили личности девушек с видео. Ими оказались 15- и 17-летние жительницы Анапы. Правоохранительные органы в понедельник сообщили, что девушек доставили в отделение по делам несовершеннолетних.
Следователи будут работать с подростками и их законными представителями.
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РоссияПроисшествияКраснодарский крайАнапаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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