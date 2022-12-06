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Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы создала новый чип для гражданской авиации - РИА Новости, 06.12.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221206/chip-1836513919.html
Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы создала новый чип для гражданской авиации
Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы создала новый чип для гражданской авиации - РИА Новости, 06.12.2022
Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы создала новый чип для гражданской авиации
Компания "Бутис", локализованная в особой экономической зоне "Технополис Москва", разработала импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:13
2022-12-06T08:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
владислав овчинский
импортозамещение
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Компания "Бутис", локализованная в особой экономической зоне "Технополис Москва", разработала импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Новое изделие представляет собой радиочастотный фильтр, главная особенность которого в том, что он меньше реагирует на перепады температур. Это позволяет получать более стабильную связь и чистый радиосигнал."За 2022 год компания из ОЭЗ Москвы успешно освоила технологию по изготовлению термокомпенсированных ПАВ-фильтров с применением инновационных пьезоэлектрических подложек. Сейчас такой фильтр проходит испытания в составе бортовой антенны пассажирского самолета. В дальнейшем данные разработки найдут применение в российских навигационных спутниковых системах гражданской авиации", - рассказал Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.Радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) являются одной из основных составляющих любой радиоаппаратуры. Они используются в смартфонах, телевизорах, системах навигации, связи и управления. Их основная функция – пропустить нужный сигнал и отсечь помехи и прочие радиосигналы.
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технологии, владислав овчинский, импортозамещение
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Владислав Овчинский, Импортозамещение
08:13 06.12.2022
 

Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы создала новый чип для гражданской авиации

© Фото предоставлено пресс-службой департамента инвестиций и промышленной политики Москвы Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
© Фото предоставлено пресс-службой департамента инвестиций и промышленной политики Москвы
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Компания "Бутис", локализованная в особой экономической зоне "Технополис Москва", разработала импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Новое изделие представляет собой радиочастотный фильтр, главная особенность которого в том, что он меньше реагирует на перепады температур. Это позволяет получать более стабильную связь и чистый радиосигнал.
© Фото : пресс-служба ДИПП Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов.
Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов
1 из 3
Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов.
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов.
Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов
2 из 3
Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов.
© Фото : пресс-служба ДИПП
© Фото : пресс-служба ДИПП Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов.
Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов
3 из 3
Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов.
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 3
Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов.
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 3
Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов.
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 3
Импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов.
© Фото : пресс-служба ДИПП
"За 2022 год компания из ОЭЗ Москвы успешно освоила технологию по изготовлению термокомпенсированных ПАВ-фильтров с применением инновационных пьезоэлектрических подложек. Сейчас такой фильтр проходит испытания в составе бортовой антенны пассажирского самолета. В дальнейшем данные разработки найдут применение в российских навигационных спутниковых системах гражданской авиации", - рассказал Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.
Радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) являются одной из основных составляющих любой радиоаппаратуры. Они используются в смартфонах, телевизорах, системах навигации, связи и управления. Их основная функция – пропустить нужный сигнал и отсечь помехи и прочие радиосигналы.
"По сравнению с обычными приборами такие изделия обладают улучшенной вдвое термостабильностью. Это позволяет увеличить плотность используемых информационных каналов, улучшит возможности обработки радиочастотных сигналов и шумовые характеристики системы, повысит избирательность радиоэлектронной аппаратуры", - пояснила конструктор НПП "Бутис" Светлана Дорофеева.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииВладислав ОвчинскийИмпортозамещение
 
 
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