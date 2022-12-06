https://ria.ru/20221206/chip-1836513919.html

Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы создала новый чип для гражданской авиации

Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы создала новый чип для гражданской авиации - РИА Новости, 06.12.2022

Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы создала новый чип для гражданской авиации

Компания "Бутис", локализованная в особой экономической зоне "Технополис Москва", разработала импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:13

2022-12-06T08:13

2022-12-06T08:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

владислав овчинский

импортозамещение

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Компания "Бутис", локализованная в особой экономической зоне "Технополис Москва", разработала импортозамещающий чип для бортовой антенны гражданских самолетов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Новое изделие представляет собой радиочастотный фильтр, главная особенность которого в том, что он меньше реагирует на перепады температур. Это позволяет получать более стабильную связь и чистый радиосигнал."За 2022 год компания из ОЭЗ Москвы успешно освоила технологию по изготовлению термокомпенсированных ПАВ-фильтров с применением инновационных пьезоэлектрических подложек. Сейчас такой фильтр проходит испытания в составе бортовой антенны пассажирского самолета. В дальнейшем данные разработки найдут применение в российских навигационных спутниковых системах гражданской авиации", - рассказал Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.Радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) являются одной из основных составляющих любой радиоаппаратуры. Они используются в смартфонах, телевизорах, системах навигации, связи и управления. Их основная функция – пропустить нужный сигнал и отсечь помехи и прочие радиосигналы.

https://ria.ru/20220819/nfc-chipy-1810574162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, владислав овчинский, импортозамещение