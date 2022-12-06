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В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света - РИА Новости, 06.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света
В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света - РИА Новости, 06.12.2022
В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света
В Черкасской области Украины во вторник ввели почасовые графики отключения электроэнергии, отключения света будут чередовать по три часа, сообщили в ЧАО... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:36
2022-12-06T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черкасская область
укрэнерго
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Черкасской области Украины во вторник ввели почасовые графики отключения электроэнергии, отключения света будут чередовать по три часа, сообщили в ЧАО "Черкассыоблэнерго".В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. Позже глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме после восьмой массированной ракетной атаки восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления."Шестого декабря с 12.00 (13.00 мск) в связи с ухудшением ситуации в объединенной энергосистеме Украины и необходимостью сохранения поочередности отключения/включения потребителей ЧАО "Черкассыоблэнерго" вынуждено применить графики почасовых отключений 3/3 по всей Черкасской области", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что будут действовать две очереди отключения - свет будут давать на три часа, и три часа - без света. В компании призвали предпринимателей ограничить подсветку рекламных вывесок, баннеров, билбордов, мониторов, чтобы снизить нагрузку в сетях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836469283.html
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в мире, украина, черкасская область, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Укрэнерго
13:36 06.12.2022
 
В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света

"Черкассыоблэнерго" сообщило о введении в области почасовых графиков отключения света

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Черкасской области Украины во вторник ввели почасовые графики отключения электроэнергии, отключения света будут чередовать по три часа, сообщили в ЧАО "Черкассыоблэнерго".
В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. Позже глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме после восьмой массированной ракетной атаки восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления.
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"Шестого декабря с 12.00 (13.00 мск) в связи с ухудшением ситуации в объединенной энергосистеме Украины и необходимостью сохранения поочередности отключения/включения потребителей ЧАО "Черкассыоблэнерго" вынуждено применить графики почасовых отключений 3/3 по всей Черкасской области", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что будут действовать две очереди отключения - свет будут давать на три часа, и три часа - без света. В компании призвали предпринимателей ограничить подсветку рекламных вывесок, баннеров, билбордов, мониторов, чтобы снизить нагрузку в сетях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.
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