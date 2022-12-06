https://ria.ru/20221206/cherkasskaya-1836646540.html
В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света
В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света - РИА Новости, 06.12.2022
В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света
В Черкасской области Украины во вторник ввели почасовые графики отключения электроэнергии, отключения света будут чередовать по три часа, сообщили в ЧАО... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:36
2022-12-06T13:36
2022-12-06T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черкасская область
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0e0c0dc6d2dcbb687c3523e8a9ed4ea0.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Черкасской области Украины во вторник ввели почасовые графики отключения электроэнергии, отключения света будут чередовать по три часа, сообщили в ЧАО "Черкассыоблэнерго".В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. Позже глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме после восьмой массированной ракетной атаки восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления."Шестого декабря с 12.00 (13.00 мск) в связи с ухудшением ситуации в объединенной энергосистеме Украины и необходимостью сохранения поочередности отключения/включения потребителей ЧАО "Черкассыоблэнерго" вынуждено применить графики почасовых отключений 3/3 по всей Черкасской области", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что будут действовать две очереди отключения - свет будут давать на три часа, и три часа - без света. В компании призвали предпринимателей ограничить подсветку рекламных вывесок, баннеров, билбордов, мониторов, чтобы снизить нагрузку в сетях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836469283.html
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f8c3a1f05197e9c533c035e43f8c11a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черкасская область, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Укрэнерго
В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света
"Черкассыоблэнерго" сообщило о введении в области почасовых графиков отключения света
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
В Черкасской области Украины во вторник ввели почасовые графики отключения электроэнергии, отключения света будут чередовать по три часа, сообщили
в ЧАО "Черкассыоблэнерго".
В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. Позже глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме после восьмой массированной ракетной атаки восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления.
"Шестого декабря с 12.00 (13.00 мск) в связи с ухудшением ситуации в объединенной энергосистеме Украины и необходимостью сохранения поочередности отключения/включения потребителей ЧАО "Черкассыоблэнерго" вынуждено применить графики почасовых отключений 3/3 по всей Черкасской области", - говорится в сообщении на сайте компании.
Отмечается, что будут действовать две очереди отключения - свет будут давать на три часа, и три часа - без света. В компании призвали предпринимателей ограничить подсветку рекламных вывесок, баннеров, билбордов, мониторов, чтобы снизить нагрузку в сетях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.