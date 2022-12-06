https://ria.ru/20221206/cherkasskaya-1836646540.html

В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света

В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света - РИА Новости, 06.12.2022

В Черкасской области Украины ввели почасовые графики отключения света

В Черкасской области Украины во вторник ввели почасовые графики отключения электроэнергии, отключения света будут чередовать по три часа, сообщили в ЧАО... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:36

2022-12-06T13:36

2022-12-06T13:36

специальная военная операция на украине

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украина

черкасская область

укрэнерго

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Черкасской области Украины во вторник ввели почасовые графики отключения электроэнергии, отключения света будут чередовать по три часа, сообщили в ЧАО "Черкассыоблэнерго".В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. Позже глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме после восьмой массированной ракетной атаки восстановится, предположительно, в течение двух дней, аварийные графики постепенно отменяются и вводятся лимиты энергопотребления."Шестого декабря с 12.00 (13.00 мск) в связи с ухудшением ситуации в объединенной энергосистеме Украины и необходимостью сохранения поочередности отключения/включения потребителей ЧАО "Черкассыоблэнерго" вынуждено применить графики почасовых отключений 3/3 по всей Черкасской области", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что будут действовать две очереди отключения - свет будут давать на три часа, и три часа - без света. В компании призвали предпринимателей ограничить подсветку рекламных вывесок, баннеров, билбордов, мониторов, чтобы снизить нагрузку в сетях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836469283.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, черкасская область, укрэнерго