https://ria.ru/20221206/chelyabinsk-1836594459.html

В Челябинске открыли оперблок для оказания высокотехнологичной медпомощи

В Челябинске открыли оперблок для оказания высокотехнологичной медпомощи - РИА Новости, 06.12.2022

В Челябинске открыли оперблок для оказания высокотехнологичной медпомощи

Восемь новых современных операционных залов, где будет оказываться высокотехнологичная помощь пациентам, открыли в челябинской областной клинической больнице,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:19

2022-12-06T11:19

2022-12-06T11:19

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алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 дек – РИА Новости. Восемь новых современных операционных залов, где будет оказываться высокотехнологичная помощь пациентам, открыли в челябинской областной клинической больнице, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.Глава региона Текслер с рабочим визитом посетил челябинскую областную клиническую больницу, где ознакомился с работой новых операционных блоков. Текслер отметил, что главный акцент в областной медицине сегодня — развитие первичного звена, которое долгие годы не получало должного внимания - это строительство и ремонт больниц и поликлиник, ФАПов, новые машины скорой помощи и оборудование."Но не менее важно развивать и высокотехнологичную помощь, которая спасает жизни пациентов в сложных случаях. И здесь также есть позитивные изменения. В областной клинической больнице после реконструкции начали работу восемь новых операционных залов. Оснащены современным оборудованием, в блоке есть клиническая лаборатория для оперативных исследований и палата постоперационного наблюдения", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что также в областной больнице работает многофункциональная интегрированная операционная. "Здесь предусмотрено централизованное управление оборудованием, работа врачей в формате телеконференций. Это очень важно, ведь есть возможность дистанционно привлекать специалистов из других городов, обмениваться опытом с лучшими врачами страны", - уточнил Текслер."Цель, которую вижу перед руководством больницы, — увеличение количества высококлассных операций, в том числе и трансплантаций. Кроме того, стоит вопрос о строительстве нового хирургического комплекса", - пояснил глава региона.По данным пресс-службы правительства региона, в течение года в больнице выполняется около 25 тысяч общехирургических вмешательств и 5 тысяч современных высокотехнологичных операций. В этом году завершилась реконструкция 8 операционных залов в 4-м корпусе. Все оборудование операционного блока объединено в общебольничной системе реанимационно-анестезиологического мониторинга – RAIS, которая позволяет в режиме онлайн централизованно проводить мониторинг состояния пациентов в каждой из операционных.Кроме того, поясняет пресс-служба, в больнице работает многофункциональная интегрированная операционная, в которой возможно централизованно управлять всеми приборами, начиная с параметров хирургических приборов и заканчивая освещением и климатом. Помимо этого, в помещении возможно проведение телеконсультаций и телеконсилиумов непосредственно в ходе операции, что позволяет воспользоваться опытом любого высококвалифицированного специалиста по всему миру. Это единственное учреждение уральского региона, обладающее аналогичным комплексом. С помощью интегрированной операционной ежегодно проводится 15-20 операций с шеф-ассистенцией из ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани, а также до 10-15 трансляций и обучающих мастер-классов из российских и зарубежных клиник.По словам главного врача челябинской областной клинической больницы Дмитрия Альтмана, в открытом новом оперблоке будет проводиться по 8-8,5 тысячи операций ежегодно. "Он построен по самым современным стандартам и оснащен высокотехнологичным оборудованием, которое позволит врачам выполнять весь комплекс операций с максимальной безопасностью для пациента и с уверенностью в конечном результате. Это связано с той медицинской техникой, которая была приобретена для нашей клиники. Первые операции, которые сделаны в новом пространстве, уже подтверждают наши самые оптимистичные надежды", - цитирует пресс-служба областной больницы слова Альтмана.Руководитель Центра анестезиологии и реанимации челябинской областной клинической больницы Наталья Сафронова пояснила, что в новом блоке установлен единственный на Урале наркозно-дыхательный аппарат Дреггер-Персей, который позволяет сохранять легкие пациента при любых операциях любой травматичности, сложности, независимо от исходной органной дисфункции. "Он стоит в кардиооперационной. Там же находятся аппараты искусственного кровообращения, приобретенные за последние 3 года. Это Штокер-С-5. Операции на сердце выполняются при остановленном сердце. Его функции в это время выполняет АИК, снабжает организм кровью, насыщает кислородом, питательными веществами, выводит вредные вещества, шлаки и углекислый газ. Чем современнее и мощнее АИК, тем меньше дисфункций будет в послеоперационном периоде. Пациент быстрее проснется от наркоза, быстрее реабилитируется и вернется к своей жизни уже с сердцем", - цитирует пресс-служба больницы слова Сафроновой.

https://ria.ru/20221206/goroda-1836467749.html

https://ria.ru/20221202/nagrady-1835884831.html

https://ria.ru/20221201/turisty-1835594099.html

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алексей текслер, челябинск, москва, санкт-петербург