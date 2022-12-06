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МИД Турции пригрозил Греции "бурей" из-за ситуации на островах - РИА Новости, 06.12.2022
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МИД Турции пригрозил Греции "бурей" из-за ситуации на островах
МИД Турции пригрозил Греции "бурей" из-за ситуации на островах - РИА Новости, 06.12.2022
МИД Турции пригрозил Греции "бурей" из-за ситуации на островах
Греции следует прекратить милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с румынским... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:48
2022-12-06T17:23
в мире
мевлют чавушоглу
богдан ауреску
афины
греция
турция
конгресс сша
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АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Греции следует прекратить милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с румынским коллегой Богданом Ауреску.Дипломат подчеркнул, что Анкара не станет игнорировать угрозы в свой адрес."Кто сеет ветер — пожнет бурю! Если Греция выступает против мира в регионе и не делает шаг назад, то Турция предпримет все необходимые шаги на местах", — предупредил Чавушоглу.Ранее Чавушоглу называл милитаризацию греческих островов нарушением давних международных договоров. По его словам, Анкара полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих территорий, если Афины не прекратят нарушения.Натянутые отношения стран ухудшились после выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США в мае. Тогда он сообщил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море".Президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения греческих провокаций. Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы и попытки Анкары поставить под сомнение суверенитет страны.При этом Эрдоган с мая отказался общаться с премьером Греции. Турецкий лидер отметил, что тот нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности, и подчеркнул: для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Анкара сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.
https://ria.ru/20221206/eksport-1836690338.html
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афины
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в мире, мевлют чавушоглу, богдан ауреску, афины, греция, турция, конгресс сша
В мире, Мевлют Чавушоглу, Богдан Ауреску, Афины, Греция, Турция, Конгресс США
16:48 06.12.2022 (обновлено: 17:23 06.12.2022)
 
МИД Турции пригрозил Греции "бурей" из-за ситуации на островах

Чавушоглу пригрозил Греции "бурей" из-за вооружения на демилитаризованных островах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Греции следует прекратить милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с румынским коллегой Богданом Ауреску.

"Афины должны отказаться от размещения вооружения на островах, которые, согласно международным договоренностям, считаются демилитаризованными зонами", — приводит его слова агентство Anadolu.

Дипломат подчеркнул, что Анкара не станет игнорировать угрозы в свой адрес.
"Кто сеет ветер — пожнет бурю! Если Греция выступает против мира в регионе и не делает шаг назад, то Турция предпримет все необходимые шаги на местах", — предупредил Чавушоглу.
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Ранее Чавушоглу называл милитаризацию греческих островов нарушением давних международных договоров. По его словам, Анкара полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих территорий, если Афины не прекратят нарушения.
Натянутые отношения стран ухудшились после выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США в мае. Тогда он сообщил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море".
Президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения греческих провокаций. Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы и попытки Анкары поставить под сомнение суверенитет страны.

При этом Эрдоган с мая отказался общаться с премьером Греции. Турецкий лидер отметил, что тот нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности, и подчеркнул: для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Анкара сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.
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В миреМевлют ЧавушоглуБогдан АурескуАфиныГрецияТурцияКонгресс США
 
 
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