https://ria.ru/20221206/chavushoglu-1836726356.html

МИД Турции пригрозил Греции "бурей" из-за ситуации на островах

МИД Турции пригрозил Греции "бурей" из-за ситуации на островах - РИА Новости, 06.12.2022

МИД Турции пригрозил Греции "бурей" из-за ситуации на островах

Греции следует прекратить милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с румынским... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:48

2022-12-06T16:48

2022-12-06T17:23

в мире

мевлют чавушоглу

богдан ауреску

афины

греция

турция

конгресс сша

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АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Греции следует прекратить милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с румынским коллегой Богданом Ауреску.Дипломат подчеркнул, что Анкара не станет игнорировать угрозы в свой адрес."Кто сеет ветер — пожнет бурю! Если Греция выступает против мира в регионе и не делает шаг назад, то Турция предпримет все необходимые шаги на местах", — предупредил Чавушоглу.Ранее Чавушоглу называл милитаризацию греческих островов нарушением давних международных договоров. По его словам, Анкара полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих территорий, если Афины не прекратят нарушения.Натянутые отношения стран ухудшились после выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США в мае. Тогда он сообщил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море".Президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения греческих провокаций. Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы и попытки Анкары поставить под сомнение суверенитет страны.При этом Эрдоган с мая отказался общаться с премьером Греции. Турецкий лидер отметил, что тот нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности, и подчеркнул: для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Анкара сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.

https://ria.ru/20221206/eksport-1836690338.html

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афины

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в мире, мевлют чавушоглу, богдан ауреску, афины, греция, турция, конгресс сша