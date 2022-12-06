16:48 06.12.2022 (обновлено: 17:23 06.12.2022)
МИД Турции пригрозил Греции "бурей" из-за ситуации на островах
Чавушоглу пригрозил Греции "бурей" из-за вооружения на демилитаризованных островах
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Греции следует прекратить милитаризацию островов в восточной части Эгейского моря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с румынским коллегой Богданом Ауреску.
"Афины должны отказаться от размещения вооружения на островах, которые, согласно международным договоренностям, считаются демилитаризованными зонами", — приводит его слова агентство Anadolu.
Дипломат подчеркнул, что Анкара не станет игнорировать угрозы в свой адрес.
"Кто сеет ветер — пожнет бурю! Если Греция выступает против мира в регионе и не делает шаг назад, то Турция предпримет все необходимые шаги на местах", — предупредил Чавушоглу.
Ранее Чавушоглу называл милитаризацию греческих островов нарушением давних международных договоров. По его словам, Анкара полна решимости обсудить и оспорить суверенитет этих территорий, если Афины не прекратят нарушения.
Натянутые отношения стран ухудшились после выступления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в конгрессе США в мае. Тогда он сообщил о беспрецедентно большом количестве пролетов турецких истребителей над греческими островами и призвал не продавать самолеты F-16 "тем, кто подрывает стабильность в Средиземном море".
Президент Турции Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что "турки могут прийти внезапно ночью" в случае продолжения греческих провокаций. Мицотакис назвал неприемлемыми угрозы и попытки Анкары поставить под сомнение суверенитет страны.
При этом Эрдоган с мая отказался общаться с премьером Греции. Турецкий лидер отметил, что тот нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности, и подчеркнул: для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Анкара сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.
При этом Эрдоган с мая отказался общаться с премьером Греции. Турецкий лидер отметил, что тот нарушил достигнутые на их встрече в марте договоренности, и подчеркнул: для него отныне не существует такого политика, как Мицотакис. По его словам, Анкара сотрудничает с честными политиками, которые держат свое обещание.