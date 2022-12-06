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В Бурятии турист пострадал из-за схода снежной лавины - РИА Новости, 06.12.2022
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В Бурятии турист пострадал из-за схода снежной лавины
В Бурятии турист пострадал из-за схода снежной лавины - РИА Новости, 06.12.2022
В Бурятии турист пострадал из-за схода снежной лавины
Турист пострадал в результате схода снежной массы в ущелье Мамай в Бурятии, сообщил республиканский главк МЧС. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:47
2022-12-06T11:47
кабанский район
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
гу мчс по республике бурятия
происшествия
россия
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Турист пострадал в результате схода снежной массы в ущелье Мамай в Бурятии, сообщил республиканский главк МЧС."В 15.20 (10.20 мск) от участника туристской группы поступило сообщение о сходе снежной массы в ущелье Мамай в районе озера Теневое Кабанского района. По предварительной информации, пострадал один человек", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для оказания помощи были приведены в готовность спасатели, но обратившийся при повторном звонке сообщил, что "помощь не требуется". Пострадавший эвакуируется на частном вертолете в населенный пункт Новоснежная Иркутской области.
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кабанский район
иркутская область
республика бурятия
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кабанский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия, гу мчс по республике бурятия, происшествия, россия
Кабанский район, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия, ГУ МЧС по Республике Бурятия, Происшествия, Россия
11:47 06.12.2022
 
В Бурятии турист пострадал из-за схода снежной лавины

МЧС: в ущелье Мамай в Бурятии при сходе снежной лавины пострадал турист

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Турист пострадал в результате схода снежной массы в ущелье Мамай в Бурятии, сообщил республиканский главк МЧС.
"В 15.20 (10.20 мск) от участника туристской группы поступило сообщение о сходе снежной массы в ущелье Мамай в районе озера Теневое Кабанского района. По предварительной информации, пострадал один человек", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для оказания помощи были приведены в готовность спасатели, но обратившийся при повторном звонке сообщил, что "помощь не требуется". Пострадавший эвакуируется на частном вертолете в населенный пункт Новоснежная Иркутской области.
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Кабанский районИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика БурятияГУ МЧС по Республике БурятияПроисшествияРоссия
 
 
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