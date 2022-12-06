https://ria.ru/20221206/buryatiya-1836601492.html

В Бурятии турист пострадал из-за схода снежной лавины

В Бурятии турист пострадал из-за схода снежной лавины - РИА Новости, 06.12.2022

В Бурятии турист пострадал из-за схода снежной лавины

Турист пострадал в результате схода снежной массы в ущелье Мамай в Бурятии, сообщил республиканский главк МЧС. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:47

2022-12-06T11:47

2022-12-06T11:47

кабанский район

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 6 дек - РИА Новости. Турист пострадал в результате схода снежной массы в ущелье Мамай в Бурятии, сообщил республиканский главк МЧС."В 15.20 (10.20 мск) от участника туристской группы поступило сообщение о сходе снежной массы в ущелье Мамай в районе озера Теневое Кабанского района. По предварительной информации, пострадал один человек", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для оказания помощи были приведены в готовность спасатели, но обратившийся при повторном звонке сообщил, что "помощь не требуется". Пострадавший эвакуируется на частном вертолете в населенный пункт Новоснежная Иркутской области.

https://ria.ru/20221206/sobaki-1836585703.html

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