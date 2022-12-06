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В море у Севастополя уничтожили два беспилотника
В море у Севастополя уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 06.12.2022
В море у Севастополя уничтожили два беспилотника
Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены в море на большом удалении от Севастополя, сообщила пресс-служба губернатора города Михаила Развожаева. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:59
2022-12-06T18:59
2022-12-06T18:59
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены в море на большом удалении от Севастополя, сообщила пресс-служба губернатора города Михаила Развожаева."Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега. Губернатор данную информацию не публиковал у себя, так как военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что губернатор сообщает о действиях военных, если работа ПВО волнует людей и это требует пояснения. О каждом действии Вооруженных сил РФ информация не публикуется, добавили в пресс-службе.
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михаил развожаев, севастополь, россия, бпла, происшествия
Михаил Развожаев, Севастополь, Россия, БПЛА, Происшествия
В море у Севастополя уничтожили два беспилотника
Пресс-служба губернатора Севастополя сообщила об уничтожении в море двух беспилотников