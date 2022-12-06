10:23 06.12.2022 (обновлено: 11:56 06.12.2022)
В пробке у берегов Турции находятся несколько российских танкеров
Marinetraffic: шесть российских танкеров находятся в пробке возле Босфора
© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Шесть российских нефтяных танкеров застряли в пробке у входа в Босфорский пролив, следует из данных портала по отслеживанию судов marinetraffic.
По его информации, суда "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero и Roschem 2 стоят на якоре в Мраморном море, недалеко от пролива. Еще два танкера "Механик Ерохин" и "Река Волга" движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
О том, что у берегов Турции образовалась огромная пробка из танкеров, написала накануне газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы. По информации издания, причиной стало начало действия ограничений цен на российскую нефть и требования Анкары предоставлять данные о страховании судов.
Согласно онлайн-картам, порядка 80 процентов стоящих на якоре танкеров — турецкие.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.