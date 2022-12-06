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В пробке у берегов Турции находятся несколько российских танкеров - РИА Новости, 06.12.2022
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В пробке у берегов Турции находятся несколько российских танкеров
В пробке у берегов Турции находятся несколько российских танкеров - РИА Новости, 06.12.2022
В пробке у берегов Турции находятся несколько российских танкеров
Шесть российских нефтяных танкеров застряли в пробке у входа в Босфорский пролив, следует из данных портала по отслеживанию судов marinetraffic. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:23
2022-12-06T11:56
в мире
турция
босфор
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Шесть российских нефтяных танкеров застряли в пробке у входа в Босфорский пролив, следует из данных портала по отслеживанию судов marinetraffic.По его информации, суда "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero и Roschem 2 стоят на якоре в Мраморном море, недалеко от пролива. Еще два танкера "Механик Ерохин" и "Река Волга" движутся к Босфору со стороны Дарданелл.О том, что у берегов Турции образовалась огромная пробка из танкеров, написала накануне газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы. По информации издания, причиной стало начало действия ограничений цен на российскую нефть и требования Анкары предоставлять данные о страховании судов.Согласно онлайн-картам, порядка 80 процентов стоящих на якоре танкеров — турецкие.С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.
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в мире, турция, босфор, россия, санкции в отношении россии
В мире, Турция, Босфор, Россия, Санкции в отношении России
10:23 06.12.2022 (обновлено: 11:56 06.12.2022)
 
В пробке у берегов Турции находятся несколько российских танкеров

Marinetraffic: шесть российских танкеров находятся в пробке возле Босфора

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Шесть российских нефтяных танкеров застряли в пробке у входа в Босфорский пролив, следует из данных портала по отслеживанию судов marinetraffic.
По его информации, суда "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero и Roschem 2 стоят на якоре в Мраморном море, недалеко от пролива. Еще два танкера "Механик Ерохин" и "Река Волга" движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
О том, что у берегов Турции образовалась огромная пробка из танкеров, написала накануне газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы. По информации издания, причиной стало начало действия ограничений цен на российскую нефть и требования Анкары предоставлять данные о страховании судов.
Согласно онлайн-картам, порядка 80 процентов стоящих на якоре танкеров — турецкие.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.
Нефтяные качалки в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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