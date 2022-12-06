https://ria.ru/20221206/bosfor-1836576209.html

В пробке у берегов Турции находятся несколько российских танкеров

В пробке у берегов Турции находятся несколько российских танкеров - РИА Новости, 06.12.2022

В пробке у берегов Турции находятся несколько российских танкеров

Шесть российских нефтяных танкеров застряли в пробке у входа в Босфорский пролив, следует из данных портала по отслеживанию судов marinetraffic. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:23

2022-12-06T10:23

2022-12-06T11:56

в мире

турция

босфор

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Шесть российских нефтяных танкеров застряли в пробке у входа в Босфорский пролив, следует из данных портала по отслеживанию судов marinetraffic.По его информации, суда "Капитан Бармин", "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero и Roschem 2 стоят на якоре в Мраморном море, недалеко от пролива. Еще два танкера "Механик Ерохин" и "Река Волга" движутся к Босфору со стороны Дарданелл.О том, что у берегов Турции образовалась огромная пробка из танкеров, написала накануне газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы. По информации издания, причиной стало начало действия ограничений цен на российскую нефть и требования Анкары предоставлять данные о страховании судов.Согласно онлайн-картам, порядка 80 процентов стоящих на якоре танкеров — турецкие.С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, а также начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, босфор, россия, санкции в отношении россии