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Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России - РИА Новости, 06.12.2022
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Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России
Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России - РИА Новости, 06.12.2022
Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал сначала обсудить гарантии безопасности для Украины, а уже затем — для России. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:19
2022-12-06T10:51
жозеп боррель
владимир путин
россия
украина
киев
нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал сначала обсудить гарантии безопасности для Украины, а уже затем — для России."Что касается гарантий безопасности для России, то об этом мы поговорим позже", — сказал он, выступая на форуме парижского института Жака Делора.Глава дипломатии ЕС утверждает, что конфликт на Украине должен разрешаться в соответствии со всеми нормами международного права путем предоставления гарантий безопасности прежде всего Киеву. По его мнению, это подразумевает также выплату Россией репараций, разбирательство по поводу "военных преступлений" и вывод с Украины российских войск.Кроме того, Боррель считает, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы вступить в Евросоюз. В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221204/makron-1836178074.html
https://ria.ru/20221030/lavrov-1827892809.html
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жозеп боррель, владимир путин, россия, украина, киев, нато, евросоюз, в мире
Жозеп Боррель, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, НАТО, Евросоюз, В мире
09:19 06.12.2022 (обновлено: 10:51 06.12.2022)
 
Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал отложить обсуждение гарантий безопасности для России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал сначала обсудить гарантии безопасности для Украины, а уже затем — для России.
"Что касается гарантий безопасности для России, то об этом мы поговорим позже", — сказал он, выступая на форуме парижского института Жака Делора.
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Глава дипломатии ЕС утверждает, что конфликт на Украине должен разрешаться в соответствии со всеми нормами международного права путем предоставления гарантий безопасности прежде всего Киеву. По его мнению, это подразумевает также выплату Россией репараций, разбирательство по поводу "военных преступлений" и вывод с Украины российских войск.

Кроме того, Боррель считает, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы вступить в Евросоюз.

В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы был отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и об отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. По всем этим вопросам Запад ответил отказом.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 14:08
Лавров заявил об угрозах безопасности России из-за Украины
 
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