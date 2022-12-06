16:30 06.12.2022 (обновлено: 18:29 06.12.2022)
На границе Таиланда и Малайзии взорвалась бомба
Полиция Таиланда сообщила о гибели трех человек из-за взрыва бомбы на границе с Малайзией
© AP PhotoЧиновники тайской службы по обезвреживанию боеприпасов осматривают участок железнодорожного пути, поврежденный взрывом бомбы, в провинции Сонгкхла, южный Таиланд
© AP Photo
Чиновники тайской службы по обезвреживанию боеприпасов осматривают участок железнодорожного пути, поврежденный взрывом бомбы, в провинции Сонгкхла, южный Таиланд
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Таиланда сообщила, что три человека погибли, четверо были ранены в результате взрыва бомбы на границе страны с Малайзией.
"Взрыв произошел, когда семь железнодорожников собирались починить участок пути в провинции Сонгкхла, недалеко от границы с Малайзией", - сообщил сотрудник полиции Чарчай Чанасит местной газете Bangkok Post
Он также заявил, что никаких других взрывных устройств обнаружено не было.
Юг Таиланда, где произошел взрыв, находится в состоянии борьбы за автономию. В отличие от остальной части Таиланда, где доминирует буддизм, южная часть страны в основном исповедует ислам. Силы безопасности Таиланда регулярно патрулируют этот район для поддержания правопорядка.
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