https://ria.ru/20221206/bomba-1836720226.html

На границе Таиланда и Малайзии взорвалась бомба

На границе Таиланда и Малайзии взорвалась бомба - РИА Новости, 06.12.2022

На границе Таиланда и Малайзии взорвалась бомба

Полиция Таиланда сообщила, что три человека погибли, четверо были ранены в результате взрыва бомбы на границе страны с Малайзией. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:30

2022-12-06T16:30

2022-12-06T18:29

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Полиция Таиланда сообщила, что три человека погибли, четверо были ранены в результате взрыва бомбы на границе страны с Малайзией.Он также заявил, что никаких других взрывных устройств обнаружено не было.Юг Таиланда, где произошел взрыв, находится в состоянии борьбы за автономию. В отличие от остальной части Таиланда, где доминирует буддизм, южная часть страны в основном исповедует ислам. Силы безопасности Таиланда регулярно патрулируют этот район для поддержания правопорядка.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, таиланд, малайзия