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Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов - РИА Новости, 06.12.2022
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Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов
Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов - РИА Новости, 06.12.2022
Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов
Прокуратура организовала проверку в ижевской больнице после жалоб пациентки на тараканов в палате, сообщили в надзорном ведомстве Удмуртии во вторник. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:14
2022-12-06T10:16
происшествия
ижевск
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УФА, 6 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в ижевской больнице после жалоб пациентки на тараканов в палате, сообщили в надзорном ведомстве Удмуртии во вторник.По данным прокуратуры, на антисанитарию в соцсетях пожаловалась пациентка детского инфекционного корпуса городской больницы №3 Ижевска. Женщина рассказала, что лежит в больнице с ребенком и тараканы ползают по кровати. По ее словам, медперсонал на жалобы пациентов внимания не обращает."Прокуратура Ленинского района Ижевска организовала проверку соблюдения администрацией медицинского учреждения требований санитарно-эпидемиологического и федерального законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает ведомство.
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происшествия, ижевск
Происшествия, Ижевск
10:14 06.12.2022 (обновлено: 10:16 06.12.2022)
 
Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов

Прокуратура Ижевска начала проверку после жалобы пациентки на тараканов в больнице №3

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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УФА, 6 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в ижевской больнице после жалоб пациентки на тараканов в палате, сообщили в надзорном ведомстве Удмуртии во вторник.
По данным прокуратуры, на антисанитарию в соцсетях пожаловалась пациентка детского инфекционного корпуса городской больницы №3 Ижевска. Женщина рассказала, что лежит в больнице с ребенком и тараканы ползают по кровати. По ее словам, медперсонал на жалобы пациентов внимания не обращает.
"Прокуратура Ленинского района Ижевска организовала проверку соблюдения администрацией медицинского учреждения требований санитарно-эпидемиологического и федерального законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает ведомство.
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