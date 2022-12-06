https://ria.ru/20221206/bolnitsa-1836574011.html

Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов

Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов - РИА Новости, 06.12.2022

Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов

Прокуратура организовала проверку в ижевской больнице после жалоб пациентки на тараканов в палате, сообщили в надзорном ведомстве Удмуртии во вторник. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:14

2022-12-06T10:14

2022-12-06T10:16

происшествия

ижевск

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УФА, 6 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в ижевской больнице после жалоб пациентки на тараканов в палате, сообщили в надзорном ведомстве Удмуртии во вторник.По данным прокуратуры, на антисанитарию в соцсетях пожаловалась пациентка детского инфекционного корпуса городской больницы №3 Ижевска. Женщина рассказала, что лежит в больнице с ребенком и тараканы ползают по кровати. По ее словам, медперсонал на жалобы пациентов внимания не обращает."Прокуратура Ленинского района Ижевска организовала проверку соблюдения администрацией медицинского учреждения требований санитарно-эпидемиологического и федерального законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20211129/tarakany-1761313128.html

ижевск

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск