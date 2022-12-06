https://ria.ru/20221206/bolnitsa-1836574011.html
Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов
Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов - РИА Новости, 06.12.2022
Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов
Прокуратура организовала проверку в ижевской больнице после жалоб пациентки на тараканов в палате, сообщили в надзорном ведомстве Удмуртии во вторник. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:14
2022-12-06T10:14
2022-12-06T10:16
происшествия
ижевск
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УФА, 6 дек – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в ижевской больнице после жалоб пациентки на тараканов в палате, сообщили в надзорном ведомстве Удмуртии во вторник.По данным прокуратуры, на антисанитарию в соцсетях пожаловалась пациентка детского инфекционного корпуса городской больницы №3 Ижевска. Женщина рассказала, что лежит в больнице с ребенком и тараканы ползают по кровати. По ее словам, медперсонал на жалобы пациентов внимания не обращает."Прокуратура Ленинского района Ижевска организовала проверку соблюдения администрацией медицинского учреждения требований санитарно-эпидемиологического и федерального законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20211129/tarakany-1761313128.html
ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск
10:14 06.12.2022 (обновлено: 10:16 06.12.2022)
Прокуратура проверит ижевскую больницу после жалобы пациентки на тараканов
Прокуратура Ижевска начала проверку после жалобы пациентки на тараканов в больнице №3
УФА, 6 дек – РИА Новости.
Прокуратура организовала проверку в ижевской больнице после жалоб пациентки на тараканов в палате, сообщили
в надзорном ведомстве Удмуртии во вторник.
По данным прокуратуры, на антисанитарию в соцсетях пожаловалась пациентка детского инфекционного корпуса городской больницы №3 Ижевска. Женщина рассказала, что лежит в больнице с ребенком и тараканы ползают по кровати. По ее словам, медперсонал на жалобы пациентов внимания не обращает.
"Прокуратура Ленинского района Ижевска организовала проверку соблюдения администрацией медицинского учреждения требований санитарно-эпидемиологического и федерального законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает ведомство.