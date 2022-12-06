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Россиянам рассказали, когда банк блокирует карту "просто так" - РИА Новости, 06.12.2022
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Россиянам рассказали, когда банк блокирует карту "просто так"
Россиянам рассказали, когда банк блокирует карту "просто так" - РИА Новости, 06.12.2022
Россиянам рассказали, когда банк блокирует карту "просто так"
Банк в некоторых случаях может заблокировать карту клиента, при этом ему кажется, что это произошло "просто так". Генеральный директор БКИ "Скоринг бюро" Олег... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T03:15
2022-12-06T03:15
общество
россия
олег лагуткин
банки
банковские карты
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Банк в некоторых случаях может заблокировать карту клиента, при этом ему кажется, что это произошло "просто так". Генеральный директор БКИ "Скоринг бюро" Олег Лагуткин объяснил в беседе с агентством "Прайм", когда это возможно и что следует предпринять в таком случае."Банковские организации выполняют ряд контрольных функций в рамках действующих законов. В том случае, если платеж не соответствует утвержденным критериям, кредитор будет вынужден заблокировать либо денежный перевод, либо саму карту", — заявил он.Эксперт отметил, что кредитные организации блокируют "пластик", например, при осуществлении подозрительных операций, возможных исполнениях мошеннических схем или другой преступной деятельности.По словам Лагуткина, разблокировать карту можно, обратившись в банк и, при необходимости, предоставив подтверждающие документы.
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общество, россия, олег лагуткин, банки, банковские карты
Общество, Россия, Олег Лагуткин, Банки, Банковские карты
03:15 06.12.2022
 
Россиянам рассказали, когда банк блокирует карту "просто так"

Эксперт Лагуткин: банки могут заблокировать карту в случае подозрительных операций

© Fotolia / Ivan KrukОплата картой
Оплата картой - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Fotolia / Ivan Kruk
Оплата картой. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Банк в некоторых случаях может заблокировать карту клиента, при этом ему кажется, что это произошло "просто так". Генеральный директор БКИ "Скоринг бюро" Олег Лагуткин объяснил в беседе с агентством "Прайм", когда это возможно и что следует предпринять в таком случае.
"Банковские организации выполняют ряд контрольных функций в рамках действующих законов. В том случае, если платеж не соответствует утвержденным критериям, кредитор будет вынужден заблокировать либо денежный перевод, либо саму карту", — заявил он.
Эксперт отметил, что кредитные организации блокируют "пластик", например, при осуществлении подозрительных операций, возможных исполнениях мошеннических схем или другой преступной деятельности.
По словам Лагуткина, разблокировать карту можно, обратившись в банк и, при необходимости, предоставив подтверждающие документы.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Финансист объяснила, когда банковскую карту надо срочно заблокировать
 
ОбществоРоссияОлег ЛагуткинБанкиБанковские карты
 
 
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