https://ria.ru/20221206/blokirovka-1836542023.html

Россиянам рассказали, когда банк блокирует карту "просто так"

Россиянам рассказали, когда банк блокирует карту "просто так" - РИА Новости, 06.12.2022

Россиянам рассказали, когда банк блокирует карту "просто так"

Банк в некоторых случаях может заблокировать карту клиента, при этом ему кажется, что это произошло "просто так". Генеральный директор БКИ "Скоринг бюро" Олег... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T03:15

2022-12-06T03:15

2022-12-06T03:15

общество

россия

олег лагуткин

банки

банковские карты

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Банк в некоторых случаях может заблокировать карту клиента, при этом ему кажется, что это произошло "просто так". Генеральный директор БКИ "Скоринг бюро" Олег Лагуткин объяснил в беседе с агентством "Прайм", когда это возможно и что следует предпринять в таком случае."Банковские организации выполняют ряд контрольных функций в рамках действующих законов. В том случае, если платеж не соответствует утвержденным критериям, кредитор будет вынужден заблокировать либо денежный перевод, либо саму карту", — заявил он.Эксперт отметил, что кредитные организации блокируют "пластик", например, при осуществлении подозрительных операций, возможных исполнениях мошеннических схем или другой преступной деятельности.По словам Лагуткина, разблокировать карту можно, обратившись в банк и, при необходимости, предоставив подтверждающие документы.

https://ria.ru/20221202/karta-1835745940.html

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общество, россия, олег лагуткин, банки, банковские карты