https://ria.ru/20221206/blinken-1836570810.html

Блинкен: создание международного трибунала по Украине "находится на столе"

Блинкен: создание международного трибунала по Украине "находится на столе" - РИА Новости, 06.12.2022

Блинкен: создание международного трибунала по Украине "находится на столе"

Создание проекта международного трибунала по Украине "находится на столе", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты The Wall Street Journal... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T09:56

2022-12-06T09:56

2022-12-06T10:09

в мире

энтони блинкен

украина

сша

россия

оон

международный уголовный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290747_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_dad79752110d03dab1c40ccc3e8b9cfe.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Создание проекта международного трибунала по Украине "находится на столе", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции газеты The Wall Street Journal WSJ CEO Summit."Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит. Важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности", — сказал дипломат.Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.В ведомстве подчеркивали, что Москва не впервые сталкивается с лицемерием западных стран при обсуждении гуманитарных последствий боевых действий: преступления США и союзников в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и других странах очевидны для жителей пострадавших государств, их соседей и всех, кто не входит в так называемый золотой миллиард. Как отмечали в МИД, Россия возмущена заявлением МИД Франции о создании "специального трибунала по преступлениям агрессии России", он не будет иметь ничего общего с правосудием, Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно замалчивает их, Москва требует, чтобы Париж не делил людей на "правильных" и "неправильных" и изучил злодеяния украинских националистов.Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда начала сбор улик в рамках этого расследования.

https://ria.ru/20221205/spetstribunal-1836530354.html

https://ria.ru/20221201/spetstribunal-1835471152.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, энтони блинкен, украина, сша, россия, оон, международный уголовный суд