https://ria.ru/20221206/blinken-1836550070.html

Блинкен назвал цели США в украинском конфликте

Блинкен назвал цели США в украинском конфликте - РИА Новости, 06.12.2022

Блинкен назвал цели США в украинском конфликте

Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что Штаты сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, занятые Россией... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T04:55

2022-12-06T04:55

2022-12-06T06:33

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

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марк милли

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киев

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что Штаты сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля - с начала специальной военной операции.Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ноябре заявил, что успех украинских войск в Крыму вряд ли возможен "в ближайшее время". Вместе с тем, как сообщало в ноябре издание Economist. политические лидеры в Киеве "в частном порядке признают" сложность возвращения под контроль Украины Донбасса и Крыма. Журнал полагает, что Владимир Зеленский "возможно, загоняет себя в угол" заявлениями по поводу возвращения Крыма под контроль Украины. Крым воссоединился с Россией задолго до 24 февраля - весной 2014 года."Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля", - заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal. Госсекретарь также отметил, что помимо военной поддержки Киеву также необходима экономическая и гуманитарная помощь.Блинкен при этом ушел от прямого ответа на вопрос, смогут ли украинцы "вернуть Крым", заявив, что украинцы сами решают, "куда они хотят идти и когда", но "при нашей поддержке и поддержке десятка стран по миру".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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