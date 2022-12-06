Рейтинг@Mail.ru
Блинкен назвал цели США в украинском конфликте - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/blinken-1836550070.html
Блинкен назвал цели США в украинском конфликте
Блинкен назвал цели США в украинском конфликте - РИА Новости, 06.12.2022
Блинкен назвал цели США в украинском конфликте
Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что Штаты сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, занятые Россией... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T04:55
2022-12-06T06:33
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
владимир путин
марк милли
россия
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290517_0:160:3210:1966_1920x0_80_0_0_23e7ea19ee797380773841c2f6e1539b.jpg
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что Штаты сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля - с начала специальной военной операции.Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ноябре заявил, что успех украинских войск в Крыму вряд ли возможен "в ближайшее время". Вместе с тем, как сообщало в ноябре издание Economist. политические лидеры в Киеве "в частном порядке признают" сложность возвращения под контроль Украины Донбасса и Крыма. Журнал полагает, что Владимир Зеленский "возможно, загоняет себя в угол" заявлениями по поводу возвращения Крыма под контроль Украины. Крым воссоединился с Россией задолго до 24 февраля - весной 2014 года."Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля", - заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal. Госсекретарь также отметил, что помимо военной поддержки Киеву также необходима экономическая и гуманитарная помощь.Блинкен при этом ушел от прямого ответа на вопрос, смогут ли украинцы "вернуть Крым", заявив, что украинцы сами решают, "куда они хотят идти и когда", но "при нашей поддержке и поддержке десятка стран по миру".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221206/blinken-1836549564.html
https://ria.ru/20221206/blinken-1836549713.html
https://ria.ru/20221206/bolton-1836547519.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290517_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f4d5418eb517b74046ad7db68f83aefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, владимир путин, марк милли, россия, украина, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Марк Милли, Россия, Украина, Киев, ООН
04:55 06.12.2022 (обновлено: 06:33 06.12.2022)
 
Блинкен назвал цели США в украинском конфликте

Блинкен: США стремятся помочь Украине вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что Штаты сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля - с начала специальной военной операции.
Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ноябре заявил, что успех украинских войск в Крыму вряд ли возможен "в ближайшее время". Вместе с тем, как сообщало в ноябре издание Economist. политические лидеры в Киеве "в частном порядке признают" сложность возвращения под контроль Украины Донбасса и Крыма. Журнал полагает, что Владимир Зеленский "возможно, загоняет себя в угол" заявлениями по поводу возвращения Крыма под контроль Украины. Крым воссоединился с Россией задолго до 24 февраля - весной 2014 года.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
04:09Специальная военная операция на Украине
Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине
"Наш фокус заключается в продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты… возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля", - заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal. Госсекретарь также отметил, что помимо военной поддержки Киеву также необходима экономическая и гуманитарная помощь.
Блинкен при этом ушел от прямого ответа на вопрос, смогут ли украинцы "вернуть Крым", заявив, что украинцы сами решают, "куда они хотят идти и когда", но "при нашей поддержке и поддержке десятка стран по миру".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
04:16
США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, заявил Блинкен
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
02:30
Джон Болтон заявил о готовности участвовать в выборах президента США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнтони БлинкенВладимир ПутинМарк МиллиРоссияУкраинаКиевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала