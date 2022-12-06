https://ria.ru/20221206/blinken-1836549564.html

Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине

Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 06.12.2022

Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине

США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T04:09

2022-12-06T04:09

2022-12-06T04:09

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

владимир путин

украина

сша

россия

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Это (конфликт на Украине - ред.) закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир", - заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal.Блинкен также отметил, что США хотят избежать "надуманного" мира для Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221206/ssha-1836545983.html

украина

сша

россия

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