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Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/blinken-1836549564.html
Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине
Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 06.12.2022
Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине
США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T04:09
2022-12-06T04:09
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
владимир путин
украина
сша
россия
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Это (конфликт на Украине - ред.) закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир", - заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal.Блинкен также отметил, что США хотят избежать "надуманного" мира для Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, энтони блинкен, владимир путин, украина, сша, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Украина, США, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
04:09 06.12.2022
 
Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине

Блинкен: США хотят, чтобы переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Это (конфликт на Украине - ред.) закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир", - заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal.
Блинкен также отметил, что США хотят избежать "надуманного" мира для Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
02:02
В США потребовали раскрыть правду о деньгах на помощь Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнтони БлинкенВладимир ПутинУкраинаСШАРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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