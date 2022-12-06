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Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине
Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 06.12.2022
Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине
США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T04:09
2022-12-06T04:09
2022-12-06T04:09
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
владимир путин
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ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Это (конфликт на Украине - ред.) закончится, почти наверняка, при помощи дипломатии и переговоров. Но полагаю, мы должны увидеть справедливый и длительный мир", - заявил Блинкен на конференции Wall Street Journal.Блинкен также отметил, что США хотят избежать "надуманного" мира для Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Блинкен назвал цели мирных переговоров по Украине
Блинкен: США хотят, чтобы переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир