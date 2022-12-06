https://ria.ru/20221206/bankrotstvo-1836622308.html

Путин поручил законодательно обеспечить облегчение процедуры банкротства

Путин поручил законодательно обеспечить облегчение процедуры банкротства - РИА Новости, 06.12.2022

Путин поручил законодательно обеспечить облегчение процедуры банкротства

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:40

2022-12-06T12:40

2022-12-06T13:42

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан, говорится в сообщении на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: распространение процедуры внесудебного банкротства гражданина: на граждан, основным источником доходов которых являются государственная пенсия и (или) социальное пособие, в том числе пособие по беременности и родам, и граждан – получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если исполнение исполнительных документов в отношении таких граждан длится более одного года и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание; на граждан, в отношении которых исполнение исполнительных документов длится более семи лет", - говорится в сообщении.Также президент поручил повысить вдвое, с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. При этом минимальную планку, при которой такая процедура доступна, поручено снизить с 50 тысяч рублей до 25 тысяч рублей.Кроме того, президент поручил сократить вдвое - с 10 до 5 лет срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству. Срок выполнения данных поручений - 1 июня 2023 года.Данные поручения были даны по итогам проведенного президентом в середине ноября совещания по совершенствованию процедуры внесудебного банкротства граждан, на котором глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ряд нововведений.Россия в 2020 году упростила систему банкротства граждан, предоставив физлицам и индивидуальным предпринимателям возможность бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке. Размер их денежных обязательств должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.

https://ria.ru/20221116/bankrotstvo-1831944527.html

https://realty.ria.ru/20221012/ndfl-1823287670.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)