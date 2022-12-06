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Путин поручил законодательно обеспечить облегчение процедуры банкротства - РИА Новости, 06.12.2022
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Путин поручил законодательно обеспечить облегчение процедуры банкротства
Путин поручил законодательно обеспечить облегчение процедуры банкротства - РИА Новости, 06.12.2022
Путин поручил законодательно обеспечить облегчение процедуры банкротства
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:40
2022-12-06T13:42
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан, говорится в сообщении на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: распространение процедуры внесудебного банкротства гражданина: на граждан, основным источником доходов которых являются государственная пенсия и (или) социальное пособие, в том числе пособие по беременности и родам, и граждан – получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если исполнение исполнительных документов в отношении таких граждан длится более одного года и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание; на граждан, в отношении которых исполнение исполнительных документов длится более семи лет", - говорится в сообщении.Также президент поручил повысить вдвое, с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. При этом минимальную планку, при которой такая процедура доступна, поручено снизить с 50 тысяч рублей до 25 тысяч рублей.Кроме того, президент поручил сократить вдвое - с 10 до 5 лет срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству. Срок выполнения данных поручений - 1 июня 2023 года.Данные поручения были даны по итогам проведенного президентом в середине ноября совещания по совершенствованию процедуры внесудебного банкротства граждан, на котором глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ряд нововведений.Россия в 2020 году упростила систему банкротства граждан, предоставив физлицам и индивидуальным предпринимателям возможность бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке. Размер их денежных обязательств должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.
https://ria.ru/20221116/bankrotstvo-1831944527.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Экономика, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
12:40 06.12.2022 (обновлено: 13:42 06.12.2022)
 
Путин поручил законодательно обеспечить облегчение процедуры банкротства

Путин поручил до 1 июня внести изменения в законы для облегчения банкротства граждан

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: распространение процедуры внесудебного банкротства гражданина: на граждан, основным источником доходов которых являются государственная пенсия и (или) социальное пособие, в том числе пособие по беременности и родам, и граждан – получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если исполнение исполнительных документов в отношении таких граждан длится более одного года и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание; на граждан, в отношении которых исполнение исполнительных документов длится более семи лет", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 14:55
Путин поддержал предложение о расширении механизма внесудебного банкротства
Также президент поручил повысить вдвое, с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. При этом минимальную планку, при которой такая процедура доступна, поручено снизить с 50 тысяч рублей до 25 тысяч рублей.
Кроме того, президент поручил сократить вдвое - с 10 до 5 лет срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству. Срок выполнения данных поручений - 1 июня 2023 года.
Данные поручения были даны по итогам проведенного президентом в середине ноября совещания по совершенствованию процедуры внесудебного банкротства граждан, на котором глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ряд нововведений.
Россия в 2020 году упростила систему банкротства граждан, предоставив физлицам и индивидуальным предпринимателям возможность бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке. Размер их денежных обязательств должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономикаМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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