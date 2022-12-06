https://ria.ru/20221206/avtopoezd-1836711498.html

Из Хуньчуня в Москву отправился первый автопоезд с вагонами-сетками

Из Хуньчуня в Москву отправился первый автопоезд с вагонами-сетками - РИА Новости, 06.12.2022

Из Хуньчуня в Москву отправился первый автопоезд с вагонами-сетками

Поезд, груженный 140 семиместными автомобилями SUV китайского производства, недавно покинул погранпереход Хуньчунь в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай)... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:20

2022-12-06T16:20

2022-12-06T16:20

россия-китай: главное

цзилинь

хуньчунь

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МОСКВА, 6 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Поезд, груженный 140 семиместными автомобилями SUV китайского производства, недавно покинул погранпереход Хуньчунь в провинции Цзилинь (Северо-Восточный Китай) и отправился в Москву.Это первый поезд в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа, отправившийся из КПП Хуньчунь, в котором для транспортировки автомобилей были использованы вагоны-сетки.Согласно данным, в общей сложности будет экспортировано 250 автомобилей двумя партиями. Раньше каждое транспортное средство загружали в контейнер, который мог вместить в себя только два автомобиля. В случае транспортировки автомобилей в вагонах-сетках, в каждый такой вагон можно погрузить до 10 автомобилей, что позволяет снизить стоимость перевозок и повысить эффективность.Данный способ транспортировки позволит в дальнейшем оптимизировать операции, касающиеся экспорта из Китая полностью собранных автомобилей, и поддержать автопроизводителей путем снижения затрат.Согласно данным, в период с января по октябрь этого года через КПП Хуньчунь было экспортировано в общей сложности 226 полностью собранных автомобилей.

https://ria.ru/20220107/poezd-1766889231.html

цзилинь

хуньчунь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

цзилинь, хуньчунь