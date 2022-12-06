https://ria.ru/20221206/avtomobili-1836637475.html

Песков не стал комментировать данные о закупке дорогих машин для чиновников

Песков не стал комментировать данные о закупке дорогих машин для чиновников - РИА Новости, 06.12.2022

Песков не стал комментировать данные о закупке дорогих машин для чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о требовании пермского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:16

2022-12-06T13:16

2022-12-06T13:17

авто

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

политика

пермский край

происшествия

чиновники

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о требовании пермского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить закупку автомобилей премиум-класса одним из муниципальных учреждений."Вы знаете, я не знаю обстоятельств и деталей этого всего, поэтому я не стал бы ничего комментировать. Кто это заказал, что, как это было сформулировано. И, знаете, не зная деталей, неправильно было бы что-либо говорить", - сказал Песков журналистам.Ранее в СМИ появилась информация о том, что по требованию пермского управления ФАС была отменена закупка дорогих автомобилей для местных чиновников.

https://ria.ru/20221206/putin-1836625706.html

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Владимир Лаврентьев

авто, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), политика, пермский край, происшествия, чиновники, дмитрий песков