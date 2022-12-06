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Песков не стал комментировать данные о закупке дорогих машин для чиновников
Песков не стал комментировать данные о закупке дорогих машин для чиновников - РИА Новости, 06.12.2022
Песков не стал комментировать данные о закупке дорогих машин для чиновников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о требовании пермского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:16
2022-12-06T13:16
2022-12-06T13:17
авто
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
политика
пермский край
происшествия
чиновники
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о требовании пермского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить закупку автомобилей премиум-класса одним из муниципальных учреждений."Вы знаете, я не знаю обстоятельств и деталей этого всего, поэтому я не стал бы ничего комментировать. Кто это заказал, что, как это было сформулировано. И, знаете, не зная деталей, неправильно было бы что-либо говорить", - сказал Песков журналистам.Ранее в СМИ появилась информация о том, что по требованию пермского управления ФАС была отменена закупка дорогих автомобилей для местных чиновников.
https://ria.ru/20221206/putin-1836625706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), политика, пермский край, происшествия, чиновники, дмитрий песков
Авто, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Политика, Пермский край, Происшествия, Чиновники, Дмитрий Песков
13:16 06.12.2022 (обновлено: 13:17 06.12.2022)
Песков не стал комментировать данные о закупке дорогих машин для чиновников
Песков не стал комментировать требование ФАС отменить закупку дорогих машин для чиновников
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о требовании пермского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить закупку автомобилей премиум-класса одним из муниципальных учреждений.
"Вы знаете, я не знаю обстоятельств и деталей этого всего, поэтому я не стал бы ничего комментировать. Кто это заказал, что, как это было сформулировано. И, знаете, не зная деталей, неправильно было бы что-либо говорить", - сказал Песков журналистам.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что по требованию пермского управления ФАС была отменена закупка дорогих автомобилей для местных чиновников.