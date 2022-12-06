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Нижегородская область получит еще 46 школьных автобусов и 12 скорых - РИА Новости, 06.12.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20221206/avtobusy-1836749676.html
Нижегородская область получит еще 46 школьных автобусов и 12 скорых
Нижегородская область получит еще 46 школьных автобусов и 12 скорых - РИА Новости, 06.12.2022
Нижегородская область получит еще 46 школьных автобусов и 12 скорых
Нижегородская область дополнительно получит 12 новых машин скорой помощи и 46 школьных автобусов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:46
2022-12-06T17:46
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
россия
нижний новгород
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек – РИА Новости. Нижегородская область дополнительно получит 12 новых машин скорой помощи и 46 школьных автобусов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Сорок шесть школьных автобусов и 12 "скорых" должны быть закуплены и поставлены уже в первом квартале следующего года. Работа ведется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Ранее, в сентябре, было принято решение о закупке в регион еще 20 "скорых" и 55 школьных автобусов за счет федерального бюджета. Будем обновлять парк и в рамках возможностей областного бюджета", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Глава региона подчеркнул, что масштабные закупки на уровне страны позволяют также поддержать предприятия автопрома. Очень важны такие решения и для развития социальной инфраструктуры."Поступление новых школьных автобусов и "скорых" очень важно для районов региона. Вопросы работы школьного транспорта поступали и в ходе прямой линии. Поручил учесть обращения жителей при распределении новых машин", - подчеркнул Никитин.Ранее сообщалось, что 28 сентября губернатор Нижегородской области передал 46 новых автомобилей "Соболь" медицинским организациям региона. В частности, техника предназначена для больниц Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Кстова. Закупка автотранспорта осуществлялась за счет средств областного бюджета.
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глеб никитин, нижегородская область, россия, нижний новгород, михаил мишустин
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин
17:46 06.12.2022
 
Нижегородская область получит еще 46 школьных автобусов и 12 скорых

Нижегородская область дополнительно получит 46 школьных автобусов и 12 скорых

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в медиабанкГорьковский автозавод в Нижнем Новгороде
Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек – РИА Новости. Нижегородская область дополнительно получит 12 новых машин скорой помощи и 46 школьных автобусов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сорок шесть школьных автобусов и 12 "скорых" должны быть закуплены и поставлены уже в первом квартале следующего года. Работа ведется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Ранее, в сентябре, было принято решение о закупке в регион еще 20 "скорых" и 55 школьных автобусов за счет федерального бюджета. Будем обновлять парк и в рамках возможностей областного бюджета", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Глава региона подчеркнул, что масштабные закупки на уровне страны позволяют также поддержать предприятия автопрома. Очень важны такие решения и для развития социальной инфраструктуры.
"Поступление новых школьных автобусов и "скорых" очень важно для районов региона. Вопросы работы школьного транспорта поступали и в ходе прямой линии. Поручил учесть обращения жителей при распределении новых машин", - подчеркнул Никитин.
Ранее сообщалось, что 28 сентября губернатор Нижегородской области передал 46 новых автомобилей "Соболь" медицинским организациям региона. В частности, техника предназначена для больниц Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Кстова. Закупка автотранспорта осуществлялась за счет средств областного бюджета.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьРоссияНижний НовгородМихаил Мишустин
 
 
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