https://ria.ru/20221206/avtobusy-1836749676.html

Нижегородская область получит еще 46 школьных автобусов и 12 скорых

Нижегородская область получит еще 46 школьных автобусов и 12 скорых - РИА Новости, 06.12.2022

Нижегородская область получит еще 46 школьных автобусов и 12 скорых

Нижегородская область дополнительно получит 12 новых машин скорой помощи и 46 школьных автобусов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:46

2022-12-06T17:46

2022-12-06T17:46

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

россия

нижний новгород

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек – РИА Новости. Нижегородская область дополнительно получит 12 новых машин скорой помощи и 46 школьных автобусов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Сорок шесть школьных автобусов и 12 "скорых" должны быть закуплены и поставлены уже в первом квартале следующего года. Работа ведется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Ранее, в сентябре, было принято решение о закупке в регион еще 20 "скорых" и 55 школьных автобусов за счет федерального бюджета. Будем обновлять парк и в рамках возможностей областного бюджета", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Глава региона подчеркнул, что масштабные закупки на уровне страны позволяют также поддержать предприятия автопрома. Очень важны такие решения и для развития социальной инфраструктуры."Поступление новых школьных автобусов и "скорых" очень важно для районов региона. Вопросы работы школьного транспорта поступали и в ходе прямой линии. Поручил учесть обращения жителей при распределении новых машин", - подчеркнул Никитин.Ранее сообщалось, что 28 сентября губернатор Нижегородской области передал 46 новых автомобилей "Соболь" медицинским организациям региона. В частности, техника предназначена для больниц Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Кстова. Закупка автотранспорта осуществлялась за счет средств областного бюджета.

https://ria.ru/20221123/avtobus-1833753181.html

нижегородская область

россия

нижний новгород

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Кирилл Волков

глеб никитин, нижегородская область, россия, нижний новгород, михаил мишустин