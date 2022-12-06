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Путин поручил определить доступность легковых авто для россиян - РИА Новости, 06.12.2022
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Путин поручил определить доступность легковых авто для россиян
Путин поручил определить доступность легковых авто для россиян - РИА Новости, 06.12.2022
Путин поручил определить доступность легковых авто для россиян
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян, определить целевой показатель,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:17
2022-12-06T14:59
общество
владимир путин
россия
авто
экономика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян, определить целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности, и отчитаться о проделанной работе до 15 апреля 2023 года, говорится в сообщении на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально… Доклад – до 15 апреля 2023 г., далее – ежеквартально", - говорится в опубликованном перечне поручений.Также президент поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили в целях недопущения их необоснованного повышения.По данным Минэкономразвития, на 28 ноября цена на автомобиль отечественной марки выросла на 34,75% в годовом выражении, на иностранный - на 40%. При этом согласно исследованию "Автостата", изучившего цены на новые легковые автомобили за январь-сентябрь, средневзвешенная цена новой легковушки в стране выросла за этот период на 22% в годовом выражении, составив 2,29 миллиона рублей.Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2022 года было продано 548,9 тысячи автомобилей, что на 60,9% ниже аналогичных показателей прошлого года.
https://ria.ru/20221206/moskvich-1836564534.html
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общество, владимир путин, россия, авто, экономика
Общество, Владимир Путин, Россия, Авто, Экономика
13:17 06.12.2022 (обновлено: 14:59 06.12.2022)
 
Путин поручил определить доступность легковых авто для россиян

Путин поручил до 15 апреля определить показатель доступности легковых авто для россиян

© РИА Новости / Максим БогодвидСалон автомобилей в Казани
Салон автомобилей в Казани - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Салон автомобилей в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян, определить целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности, и отчитаться о проделанной работе до 15 апреля 2023 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально… Доклад – до 15 апреля 2023 г., далее – ежеквартально", - говорится в опубликованном перечне поручений.
Детали на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:14
Завод "Москвич" до конца года соберет около 200 электрических автомобилей
Также президент поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автомобили в целях недопущения их необоснованного повышения.
По данным Минэкономразвития, на 28 ноября цена на автомобиль отечественной марки выросла на 34,75% в годовом выражении, на иностранный - на 40%. При этом согласно исследованию "Автостата", изучившего цены на новые легковые автомобили за январь-сентябрь, средневзвешенная цена новой легковушки в стране выросла за этот период на 22% в годовом выражении, составив 2,29 миллиона рублей.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2022 года было продано 548,9 тысячи автомобилей, что на 60,9% ниже аналогичных показателей прошлого года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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